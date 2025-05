Torna il festival “CC’E – Calcio Comunità Educante” dal 30 maggio al 1° giugno

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo della prima edizione, il Festival CC’E – Calcio Comunità Educante torna con un programma ancora più ricco, coinvolgente e partecipato. Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, tre Comuni – Gradara, Coriano e Gabicce Mare – e tre Comunità – Comunità Incontro, Comunità Papa Giovanni XXIII e Comunità di San Patrignano – uniscono le forze in un evento che abbraccia due regioni, le Marche e l’Emilia-Romagna, e che ha come missione quella di promuovere i valori dell’educazione, dell’inclusione e del sostegno alle giovani generazioni attraverso il linguaggio universale dello sport.

Il programma

VENERDÌ 30 MAGGIO

Castello di Gradara (PU). Apertura ufficiale del Festival con interventi istituzionali, attività performative a cura di Pit’sa e la Lectio Magistralis di Armando Massarenti: “Un calcio alla stupidità. Lo sport ci renderà più umani e intelligenti?”, in dialogo con Paola Severini Melograni. A seguire, una cena solidale d’autore firmata dallo chef stellato Giancarlo Morelli, con la collaborazione di numerosi progetti sociali, dal Trentino Alto Adige passando per il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, le Marche fino alla Puglia. La serata si concluderà con un grande concerto con Ladri di Carrozzelle, Alma Manera, La Compagnia Il Giullare e Santino Spinelli & Alexian Group.

SABATO 31 MAGGIO

Comunità di San Patrignano, Coriano (RN). Giornata dedicata al confronto tra sport, disagio giovanile e barriere psicofisiche, con eventi sportivi tra squadre speciali (tra cui Inter AIB Special e Crazy For Football) e panel tematici su antisemitismo, abbandono scolastico, bullismo e il ruolo dell’allenatore. Le squadre verranno premiate da Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport del Ministero per lo Sport e i Giovani. Tra gli ospiti: Silvio Garattini, Daniele Cassioli, Renzo Ulivieri, Alessandra Servidori e molti altri. In chiusura, esibizione del gruppo rock Crooel Monroe.

DOMENICA 1° GIUGNO

Gabicce Mare (PU). Giornata conclusiva con eventi sportivi della squadra Real Eyes Sport, interventi del poeta Davide Rondoni e del fotografo Umberto Pizzi, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Pier Paolo Pasolini e il calcio”, la presentazione di un catalogo dedicato a Pasolini e un importante panel sul gender nel calcio a cura di Arcigay e La Tenda di Gionata. Questi i panel tematici: Un calcio alla stupidità – Armando Massarenti con Paola Severini Melograni. Antisemitismo e contrasto al razzismo – Alessandra Servidori e Paola Severini Melograni con UNAR. Tra i tanti protagonisti: Armando Massarenti, Renzo Ulivieri, Silvio Garattini, Ivan Cottini, Giancarlo Morelli, Luca Pancalli, Davide Rondoni, Alessandra Servidori, Daniele Cassioli, Rosario Coco, Umberto Pizzi, Ladri di Carrozzelle, Alma Manera, Santino e Gennaro Spinelli, La Compagnia Il Giullare.

