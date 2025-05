Asgreen vince la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, Del Toro conserva la maglia rosa

NOVA GORICA (SLOVENIA)(ITALPRESS) – Una tappa in cui è successo praticamente di tutto, dove cadute e sfortuna hanno delineato la nuova classifica. Nella quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2025, la Treviso – Nova Gorica di 195 km, Kasper Asgreen ha vinto in solitaria grazie alla fuga partita da lontano, ma Isaac del Toro è sempre più in maglia rosa.

Una caduta a circa 22 km dal traguardo – in cui sono rimasti coinvolti anche Antonio Tiberi e Giulio Ciccone – ha spezzato in diversi tronconi il gruppo degli uomini di classifica, uno scenario favore al messicano che ha guadagnato ulteriori secondi. E la situazione adesso cambia, con l’UAE Team Emirates-XRG che molto probabilmente rivaluterà le gerarchie. La corsa è stata caratterizzata da un meteo incerto e dalla pioggia che ha reso scivoloso la parte finale del tracciato in cui i corridori hanno dovuto affrontare il pavé. Kasper Asgreen (EF Education), Davy Clement (Groupama Fdj), Louis Meintjes (Intermarche Wanty), Mirco Maestri (Polti Visit Malta), Martin Marcellusi (VF Group Bardiani CSF Faizanè) hanno preso il largo dopo i soliti scatti iniziali poi Asgreen, Marcellusi e Maestri si sono ritrovati davanti nel tratto conclusivo: il danese – grazie anche a quanto accaduto – ha guadagnato 16″, decisivi per la vittoria finale.

Secondo Kaden Groves AUS (Alpecin – Deceuninck), terzo Olav Kooij NED (Team Visma | Lease a Bike). Nella caduta Giulio Ciccone è rimasto inizialmente a terra per poi rialzarsi, l’abruzzese è arrivato dolorante al traguardo e ora a rischio il ritiro: l’azzurro della Lidl-Trek si è sottoposto a un’ecografia per capire se ci sono problemi muscolari. Coinvolti anche Mads Pedersen e Antonio Tiberi, anche Juan Ayuso è arrivato con oltre un minuto di ritardo al traguardo: la nuova classifica generale vede Del Toro in prima posizione con Simon Yates a 1’20” e Juan Ayuso a 1’26”.

Situazione complicata per quanto riguarda Tiberi, a 3’02”: “Oggi è stata una giornata in cui avremmo dovuto limitare i danni – ha dichiarato -, ma la sfortuna ha colpito anche me. In una curva sul tratto in pavé è andata via la ruota davanti, è stata una bella caduta di gruppo. Quando mi sono rialzato ho sentito parecchio male alle caviglie e al polso, la schiena anche, già il fatto di essere arrivato all’arrivo in teoria non dovrebbe esserci nulla di rotto”. Pedersen rimane in maglia ciclamino, Lorenzo Fortunato è ancora il miglior scalatore del Giro, Del Toro invece è leader anche della classifica relativa ai giovani, ma la maglia bianca resta sulle spalle di Ayuso.

Domani si ripartirà da Fiume Veneto e si arriverà ad Asiago dopo 219 chilometri: a metà percorso ci sarà il Monte Grappa, per un totale di 25 km: la salita potrebbe incidere ancor di più sulla classifica generale, non è escluso che i big possano attaccare per tentare di ricucire lo strappo col leader della corsa rosa. Lunedì ultimo giorno di riposo, martedì si ripartirà con la Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico) di 203 km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Kasper Asgreen DEN (EF Education – EasyPost) in 4h04’40”

2. Kaden Groves AUS (Alpecin – Deceuninck) a 16″

3. Olav Kooij NED (Team Visma | Lease a Bike) s.t.

4. Orluis Aular VEN s.t.

5. Stefano Oldani ITA s.t.

6. Mirco Maestri ITA s.t.

7. Derek Gee CAN s.t.

8. Thomas Pidcock GBR s.t.

9. Richard Carapaz ECU s.t.

10. Mikkel Honoré DEN s.t.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates-XRG) in 50h37’55”

?2. Simon Yates GBR (Team Visma | Lease a Bike) a 1’20”

3. Juan Ayuso ESP (UAE Team Emirates-XRG) a 1’26”

4. Richard Carapaz ECU a 2’07”

5. Primoz Roglic SLO a 2’23”

6. Derek Gee CAN a 2’54”

7. Damiano Caruso ITA a 2’55”

8. Antonio Tiberi ITA a 3’02”

9. Egan Bernal COL a 3’38”

10. Thymen Arensman NED a 3’45”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 228 punti

2. Olav Kooij NED 130

3. Casper Van Uden NED a 85

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 157 punti

2. Juan Ayuso ESP 54

3. Manuele Tarozzi ITA a 50

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX in 50h37’55”

?2. Juan Ayuso ESP a 1’26”

3. Antonio Tiberi ITA a 3’02”

