L’Inps ha emanato le circolari con cui vengono dettate le istruzioni operative per accedere agli incentivi BONUS GIOVANI e BONUS DONNE, previsti rispettivamente agli articoli 22 e 23 del Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157).
Le circolari INPS n. 90 e 91 del 12 maggio scorso, pubblicate sul sito dell’Istituto, sono consultabili accedendo al seguente link https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa.html .
Nel rinviare alle stesse circolari per quanto concerne gli aspetti tecnico-operativi per la fruizione del beneficio si ricorda che:
- Il Bonus giovani under 35 (circolare n. 90 del 12 maggio 2025) consiste nell’esonero contributivo in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
- Il Bonus donne (circolare n. 91 del 12 maggio 2025) consiste nell’esonero contributivo in caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in una delle seguenti condizioni
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, di cui al Decreto Interministeriale n. 3217/2024.
Il modulo di domanda per i bonus Giovani e Donne è disponibile dal 16 maggio 2025.
