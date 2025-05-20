L’Inps ha emanato le circolari con cui vengono dettate le istruzioni operative per accedere agli incentivi BONUS GIOVANI e BONUS DONNE, previsti rispettivamente agli articoli 22 e 23 del Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157).