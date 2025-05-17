Paolini regina di Roma, battuta Gauff in finale: Jasmine trionfa davanti a Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini vince gli Internazionali d’Italia 2025. La tennista toscana, testa di serie numero 6, domina la finale contro la statunitense Coco Gauff, quarta forza del seeding, e conquista il suo secondo titolo 1000 della carriera dopo Dubai 2024.

6-4 6-2, in un’ora e mezza di gioco, il punteggio in favore di Paolini, che diventa la quarta italiana a vincere sulla terra battuta del Foro Italico dopo Lucia Valerio (1930), Annelies Bossi (1950) e Raffaella Reggi, che si impose nell’edizione 1985 a Taranto. Un titolo italiano, al femminile, che mancava da 40 anni e che permetterà a Paolini di tornare numero 4 Wta superando la polacca Iga Swiatek, che a Roma era la campionessa uscente.

MATTARELLA HA ASSISTITO ALLA FINALE “INDIMENTICABILE”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito all’incontro sugli spalti del Campo Centrale. Accanto al Capo dello Stato la figlia Laura, Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute, e Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il Capo dello Stato ha incontrato l’azzurra dopo il successo sulla statunitense: “È una giornata indimenticabile, bravissima”, si è complimentato il Capo dello Stato. “Questa coppa è per lei”, la replica di Paolini. “No, non la merito. Si prepari per domani”, la risposta di Mattarella (in riferimento alla finale di doppio).

LE DICHIARAZIONI

Jasmine Paolini: “Non mi sembra vero. È incredibile avere questo trofeo tra le mani. Sono emozionatissima. Voglio congratularmi con Coco (Gauff, ndr) e le faccio un in bocca al lupo per le prossime settimane. È un sogno essere qui. Sono venuta da bambina a vedere questo torneo e sollevare questa coppa non era nemmeno nei miei sogni. Ringrazio il mio team e la mia famiglia che mi supportano sempre in qualsiasi cosa. Ringrazio il presidente Mattarella per il sostegno. Ci vediamo domani per il doppio”.

Coco Gauff: “Credo che Jasmine (Paolini, ndr) abbia giocato a un grande livello oggi. Io non ho giocato una grande partita, ma è anche merito della mia avversaria. Ha meritato di vincere, sulla terra ha dimostrato un ottimo livello. Sono delusa per la sconfitta, ma Paolini sulla terra ha dimostrato di poter giocare da numero 1 del mondo”. Così Coco Gauff in conferenza stampa dopo la sconfitta per mano di Jasmine Paolini nella finale degli Internazionali femminili. Sui grandi risultati degli italiani: “Credo che il pubblico aiuti molto e dia una motivazione extra. Jasmine e Jannik (Sinner, ndr) sono migliorati tantissimo nel corso del torneo. La loro generazione è molto competitiva”, ha aggiunto la tennista statunitense.

DOMANI LA FINALE MASCHILE SINNER VS ALCARAZ

Domani, domenica 18 maggio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il match è in programma non prima delle 17.00 sul Campo Centrale. Apriranno il programma, alle 12.00, Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale del torneo di doppio contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. A seguire la finale del doppio maschile tra Arevalo/Pavic e Doumbia/Reboul (non prima delle 14.00).

SINNER SI ALLENA SUL CAMPO 5

Davanti a un gremito Campo 5, Jannik Sinner si è allenato alla vigilia della finale degli Internazionali d’Italia (domani ore 17.00) contro Carlos Alcaraz. Intensità non elevata, ma tanto gioco a rete e qualche esercitazione sulle palle corte con Simone Vagnozzi e Darren Cahill a fare da sparring, tra gli applausi del Campo 5. Sessione conclusa con degli scambi da fondo campo, a ritmo sostenuto, con Vagnozzi e con alcune prove di servizio con Cahill in risposta.

