Meloni: “Il turismo è il motore trainante dell’economia”

“Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell’economia italiana e da questa convinzione è nata la scelta, all’atto della formazione del Governo, di ripristinare il ministero del Turismo dotandolo di portafogli e risorse importanti”. A mettere l’accento su questo aspetto è stato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio alla 75esima assemblea di Federalberghi che si è svolta a Merano. Una “scelta – ha detto – che si è rivelata vincente perché ha permesso di disegnare una strategia a lungo termine, di dare risposte concrete al comparto portando anche a meta riforme che erano attese da tempo e di questo devo ringraziare prima di tutto il ministro Daniela Santanché che ha saputo costruire un’azione organica e di sistema” ha sottolineato la Premier nel salutare “i protagonisti del mondo del turismo, in particolare il ricettivo” ed il loro presidente Bernabò Bocca, riuniti in assise “nella splendida Merano, uno dei gioielli delle nostre Alpi e tra le mete più apprezzate in Italia e all’estero” ha rimarcato Meloni.

E, tra le tante iniziative portate avanti dal governo, Meloni ha ricordato il molto lavoro compiuto “per incentivare i flussi turistici su tutto il territorio nazionale e per tutto l’anno destagionalizzando e delocalizzando come mai era stato fatto prima”. Tanto che “per la prima volta l’Italia ha superato la Francia e siamo secondi solo alla Spagna” ha dichiarato soddisfatta la Premier. “Il merito di tutto questo va agli imprenditori, ai lavoratori del turismo che ogni giorno ci aiutano a diversificare l’offerta, a garantire servizi di qualità contribuendo a rendere l’Italia una destinazione turistica sempre più amata, sempre più ricercata. Un obiettivo questo – ha aggiunto – che c’eravamo posti all’inizio del nostro mandato e che continueremo ovviamente a perseguire con costanza con determinazione per restituire all’Italia quel ruolo di superpotenza turistica che la sua infinita bellezza le consegna e le impone”.

Santanchè, ‘lavoro di squadra, continueremo a impegnarci per affrontare le sfide attuali e future’

Il messaggio di Meloni è stato “molto apprezzato” da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, proprio “per la conferma del riconoscimento del ruolo del turismo ‘come uno dei motori trainanti dell’economia italiana’”.

Dal canto suo, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta all’assemblea in video collegamento, non ha mancato di “ringraziare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver nuovamente sottolineato l’importanza del turismo nell’azione di governo”. “Stiamo portando avanti riforme significative per il settore, – ha detto – grazie alla preziosa sinergia con imprenditori e operatori. Tra queste, la riforma delle mance e quella degli affitti brevi, solo per citarne alcune”. “Stiamo raggiungendo record su record grazie a un grande lavoro di squadra. Con lo stesso spirito, – ha sottolineato Santanchè – continueremo a impegnarci per affrontare le sfide attuali e future: dalle ‘staff house’ all’intelligenza artificiale ponendo sempre l’uomo al centro, elemento essenziale per affrontare questa rivoluzione”.

Sempre in tema di Intelligenza artificiale e turismo è intervenuto Bernabò Bocca che dal palco della Kurhaus di Merano dove si è svolta l’assemblea ha detto: “l’intelligenza artificiale va governata” perché ha spiegato “è una macchina pericolosa, è una Formula 1 che va guidata bene perché è facile schiantarsi”. In maniera più esplicita Bocca ha redarguito i suoi associati e le istituzioni ad “evitare che i grossi player internazionali, soprattutto le piattaforme di prenotazioni, governino un fenomeno come quello dell’intelligenza artificiale condizionando così la scelta del cliente finale su dove trascorrere la vacanza”.

Bocca, ‘servono riforme audaci da taglio tasse a lotta ad abusivismo becero’

Il presidente di Federalberghi ha poi indicato le linee di azione politica che “potrebbero accrescere la capacità del nostro settore di produrre ricchezza per tutta l’Italia” con “riforme audaci”. A cominciare dalla “riduzione della pressione fiscale, in particolare le tasse sugli immobili”, alla possibilità di “incentivare gli investimenti, rafforzando il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, rendendolo uno strumento strutturale da finanziare con una quota parte dell’imposta di soggiorno”.

Tra le altre misure da portare avanti per il settore alberghiero, Bocca ha insistito sulla rimozione di “lacci e lacciuoli che limitano la capacità degli alberghi di ampliare l’offerta, includendo ad esempio la possibilità di servire clienti non alloggiati”, una questione più volte sollevata come anche la lotta “contro un abusivismo becero e piagnone che deturpa le nostre città, le rende più insicure e fa male all’immagine di qualità del nostro settore”. Inoltre, il presidente di Federalberghi ha chiesto di superare il gap infrastrutturale investendo in infrastrutture, “materiali e digitali, per garantire un accesso uniforme e agevole a tutto il territorio nazionale, favorendo uno sviluppo equilibrato del turismo in tutte le regioni”.

“Abbiamo bisogno che le istituzioni siano sempre al nostro fianco affinché il comparto, che rappresenta il 13% del Pil italiano, – ha sostenuto Bocca – possa continuare ad essere uno dei più produttivi in favore dell’economia di tutto il Paese”. L’Assemblea di Federalberghi è stata inoltre cornice per il rinnovo della collaborazione con Intesa Sanpaolo, attraverso un accordo siglato tra Stefano Barrese e Bernabò Bocca, che punta a rinnovare l’impegno della banca a sostegno del processo di rinnovamento e crescita dell’intero comparto e delle filiere connesse. Sul palco del Kurhaus, si sono avvicendati, tra gli altri, il sindaco di Merano, Dario Del Medico e il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. (dall’inviata Cristina Armeni)

(ADNKRONOS)