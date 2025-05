Lutto in casa bianconera per la scomparsa di Gian Aldo de Pieri

Tutta la società Pallavolo Padova esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gian Aldo de Pieri.

Siamo vicini con affetto alle figlie Sara e Sabina, e a tutta la famiglia de Pieri, in questo momento di grande dolore.



Le parole di Fabio Cremonese, primo Presidente e Co-Fondatore di Pallavolo Padova, che con Gian Aldo de Pieri ha vissuto momenti importanti per la nostra società: “Gian Aldo è stata una figura fondamentale nella storia di Pallavolo Padova. La sua scelta di essere main sponsor con l’azienda di famiglia Phyto Performance nella stagione 2010/11, coronata con la meravigliosa promozione in serie A1, rimane indelebile nel nostro percorso. Sarebbe tuttavia riduttivo limitare la figura di Gian Aldo a quello di uno Sponsor importante. Gian Aldo è stato un amico, una persona piena di entusiasmo e profondamente umana. Un grande appassionato di sport che ha capito, fra i primi, lo spirito della nuova Pallavolo Padova. Sempre supportato dalla moglie Franca e dalle figlie Sara e Sabina, ha sinceramente amato questa società. Da grande appassionato di sport qual era, ci piace ricordarlo con le immagine dei festeggiamenti per la promozione in serie A1 nel 2010/11, una gioia indimenticabile”.



Anche Giancarlo Bettio, attuale Presidente bianconero, ha voluto esprimere le sue sincere condoglianze alla famiglia de Pieri: “Siamo vicini a tutta la famiglia de Pieri. Pallavolo Padova è fatta di persone e quando mancano persone di grande valore come Gian Aldo, la tristezza è il sentimento dominante. Un pensiero particolare va a Sara, erede della passione aziendale e sportiva del Papà e sempre vicina alla causa bianconera”.

(Pallavolo Padova)