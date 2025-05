Fine vita, Cdm impugna legge Toscana

Secondo quanto si appende, il governo – nel corso del Consiglio dei ministri di oggi – ha deciso di impugnare la legge della Regione toscana sul fine vita.

La Toscana ha approvato a febbraio scorso la proposta di legge di iniziativa popolare su “procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019”. A votare a favore Pd, M5S, Italia Viva e gruppo Misto-Merito e Lealtà; contrari Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. In questo modo la Toscana è stata la prima regione in Italia ad approvare una legge sul fine vita.

I promotori della pdl, i rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, il 14 marzo 2024 avevano depositato presso la presidenza del Consiglio toscano la proposta di legge regionale supportata da oltre 10mila firme autenticate, che dopo l’iter in Commissione Sanità è giunta all’esame e al voto dell’Assemblea.

