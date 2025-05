La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, nella settimana appena trascorsa, è stata particolarmente impegnata nei controlli in città e in provincia al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e assicurare la tutela degli avventori.

Nel territorio della provincia è stata sempre alta l’attenzione sullo svolgimento della manifestazione “Aperyshow”, che si è svolta in San Giorgio delle Pertiche, dove già la Polizia Amministrativa in data 26 aprile era intervenuta per sospendere la licenza di un bar sito in via Roma per le gravi violazioni riscontrate sulla somministrazione di sostanze alcoliche a minori.

I controlli, che sono proseguiti nel corso delle successive serate, hanno evidenziato un ulteriore illecito posto in essere dal gestore di un bar sito in via Roma. Nella serata del 3 maggio tale esercizio pubblico è risultato frequentato da molti giovani di minore età. L’attività di osservazione dei poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa ha permesso di accertare che il gestore del bar somministrasse alcolici e superalcolici ai minori senza accertarsi della loro età.

I fatti sono apparsi sin da subito molto gravi, sia per l’età degli avventori, risultata essere compresa tra 14 e 17 anni, sia perché a seguito dell’intervento dei poliziotti teso a contestare le violazioni, il gestore ha tentato di giustificare la propria condotta affermando che quella fosse per lui un’occasione importante per aumentare i propri ricavi. Inoltre, essendosi mostrato restio ad ottemperare alle contestazioni e alle richieste espresse dagli operatori di Polizia di interrompere immediatamente l’attività di somministrazione, è stato necessario agire coattivamente per allontanare gli avventori e sospendere l’attività.

Considerata la gravità dei fatti e la pericolosità delle condotte manifestate, soprattutto in relazione ad un contesto che prevede un’altissima concentrazione di giovani, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha ritenuto di irrogare immediatamente la sanzione della sospensione della licenza per 45 giorni.

I controlli avviati a partire dal 24 aprile nei riguardi di tutti i gestori delle licenze e degli stand presenti nell’area dell’Aperyshow avevano già evidenziato l’attività illecita posta in essere da un bar – trattoria che ha sede fissa in via Roma ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Pur non trattandosi di uno stand, l’esercizio è ricompreso all’interno dell’area dell’evento dove si sono concentrati i controlli di Polizia disposti dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio.

Anche a Padova sono stati effettuati controlli amministrativi e, in data 5 maggio, è stata disposta dal Questore di Padova la chiusura di una sala da gioco ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.. In questo caso, alla base della decisione, sono state riscontrate numerose vicende considerate pericolose sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in relazione alle frequentazioni e ad alcuni fatti verificatisi all’interno o in prossimità del locale. In data 2 maggio, infatti, la Polizia di Stato di Padova aveva proceduto all’arresto di un cittadino nigeriano che sostava all’interno della sala giochi in attesa di clienti cui cedere sostanze stupefacenti. L’intervento dei Poliziotti ha accertato la cessione di dosi di cocaina, avvenuta a favore di quei clienti che si facevano notare in attesa all’esterno della sala giochi.

Inoltre, gli ordinari controlli delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno riscontrato che molto spesso tra i clienti vi fossero persone non in regola con la normativa relativa al soggiorno degli stranieri in Italia e con a carico precedenti penali per spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio e reati contro la persona.

La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha pertanto predisposto il provvedimento di sospensione che il Questore di Padova Marco Odorisio ha firmato in data 5 maggio, disponendo la sospensione per 30 giorni dell’attività.

Nella stessa data la Divisione Polizia Amministrativa ha altresì sospeso la licenza di un altro esercizio dedito ad attività di giochi e scommesse sito in via Fiorita a Cadoneghe.

In tal caso, il titolare è stato sanzionato per aver abusato del titolo a causa del mancato rispetto di alcune prescrizioni, riscontrato dai poliziotti della Questura: la sala aveva le vetrine oscurate al punto da non permettere la visibilità dall’esterno, l’attività di gioco non osservava gli orari di sospensione a tutela delle fasce deboli dalle 18.00 alle 20.00, la mancanza di un sistema di videosorveglianza attivo, la presenza di un POS che consentiva continuamente ai giocatori di rifornirsi di denaro contante e il mancato rispetto delle norme antifumo.

Per tali motivi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno eseguito la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. disposta dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio per 30 giorni.

(Questura di Padova)