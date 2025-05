Neolaureati in Italia: formazione, ristorazione e finanza offrono le maggiori opportunità professionali nel 2024

Il percorso verso la prima occupazione dopo il conseguimento della laurea si presenta spesso complesso per i neolaureati italiani, caratterizzato da un’elevata competitività, retribuzioni iniziali inferiori alla media europea e una crescente tendenza all’espatrio. Al fine di fornire un orientamento strategico in questo scenario dinamico, LinkedIn ha pubblicato la quinta edizione del suo Barometro del primo impiego, un’analisi approfondita delle funzioni aziendali, dei settori, dei titoli professionali e delle competenze che hanno registrato la maggiore crescita di domanda nel corso del 2024, sia in Italia che a livello globale.

L’indagine, condotta da LinkedIn Notizie su dati aggregati relativi all’anno 2024, delinea un quadro delle opportunità professionali in evoluzione per i giovani laureati italiani.

In Italia, i cinque settori che hanno manifestato la maggiore crescita nella richiesta di laureati magistrali nel 2024 sono: Formazione, Servizi di alloggio e ristorazione, Servizi finanziari, Pubblica amministrazione e Servizi amministrativi e di supporto

Un confronto con il contesto europeo rivela alcune similitudini con la Spagna, dove gran parte dei settori in crescita coincidono, sebbene con un diverso ordine di priorità. Analogamente alla Francia, il turismo e la ristorazione si confermano un importante bacino di opportunità occupazionali per i neolaureati. Al contrario, in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito si è osservato un incremento delle offerte di primo impiego in ambiti come il supporto ai consumatori e i servizi di assistenza sanitaria.

Nel corso del 2024, le funzioni aziendali per le quali la domanda di neolaureati è cresciuta maggiormente in Italia sono state: Ricerca, Informatica, Risorse umane, Vendite, Marketing, Amministrativo, Operazioni e Program e Project Management.

Un elemento distintivo del mercato italiano rispetto agli altri paesi europei analizzati è il primato della Ricerca, un percorso ad alta specializzazione che evidenzia una crescente domanda a fronte di un numero di laureati magistrali ancora inferiore alla media europea. Un’altra peculiarità è rappresentata dalla seconda posizione dell’Informatica, un settore dinamico in Italia ma non altrettanto prominente nelle prime posizioni degli altri paesi considerati (Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito). Le Risorse Umane si collocano al terzo posto in Italia, mentre negli altri paesi europei sono meno rilevanti (presenti al settimo posto solo in Francia e assenti altrove). Parallelamente, i servizi e la consulenza legale, in forte crescita nel resto d’Europa, non figurano tra le prime posizioni in Italia.

In linea con questo scenario, i titoli professionali in crescita per i neolaureati italiani (laurea magistrale) nel 2024 sono stati:

Ricercatore post-doc

Ingegnere AI

Responsabile vendite

Specialista di supporto

Psicologo

Architetto

Insegnante di inglese

Specialista in salute, sicurezza e ambiente

Ingegnere di sistemi

Designer di interfacce utente

Il confronto con i principali paesi europei evidenzia traiettorie professionali differenti e talvolta complementari, soprattutto per quanto riguarda le competenze emergenti in ambito tecnologico, con l’Ingegnere AI che figura tra i titoli in crescita in Italia, Spagna e Paesi Bassi. In Francia, le opportunità si concentrano su ruoli operativi e organizzativi, mentre in Germania prevalgono profili tecnici e amministrativi. In Spagna, si osservano sbocchi in ambito creativo, tecnologico ed educativo. Nei Paesi Bassi, l’Ingegnere AI segue il Consulente Fiscale e l’insegnante di scuola elementare. Nel Regno Unito, spiccano professioni legate al manifatturiero e ai servizi sanitari.

La tendenza generale in Europa evidenzia una crescente e trasversale domanda di competenze digitali e scientifiche, con l’Italia che si distingue per il forte posizionamento di profili accademici e di ricerca tra i titoli professionali in crescita.

I 6 consigli per orientarsi e intraprendere il proprio percorso di carriera, secondo gli esperti di LinkedIn

“Il mondo del lavoro è in costante evoluzione, con l’intelligenza artificiale e i modelli di lavoro ibrido che continuano ad alimentare il cambiamento. Per i giovani professionisti che muovono oggi i loro primi passi in questo scenario complesso, orientarsi può essere difficile, anche per la forte competizione, ma può anche contenere opportunità significative. I candidati che sapranno dimostrare flessibilità e agilità – e quindi capacità di adattarsi, cambiare, affrontare nuove sfide e apprendere – si distingueranno agli occhi dei datori di lavoro e dei recruiter” spiega Olga Farreras Casado, LinkedIn Career Expert.

Gli esperti di carriera di LinkedIn forniscono sei consigli chiave per aiutare i giovani professionisti a distinguersi:

Strategicità nell’invio delle candidature: privilegiare la qualità sulla quantità, sfruttando strumenti come Job Match di LinkedIn per identificare le posizioni più in linea con le proprie competenze.

Familiarizzare con l’IA: acquisire competenze nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per migliorare la propria produttività e crescita professionale, anche attraverso corsi LinkedIn gratuiti.

L’adattabilità come risorsa fondamentale: sviluppare la capacità di aggiornare e ampliare le proprie competenze tecniche senza trascurare le competenze interpersonali, sempre più richieste.

Costruire e coltivare la propria rete professionale: fare networking con ex colleghi, nuovi contatti e amici per rafforzare le relazioni e scoprire nuove opportunità.

Valorizzare il percorso, non solo la meta: abbracciare la non linearità del percorso professionale, esplorare diverse opportunità e avere fiducia nel processo di crescita.

Sfruttare gli strumenti innovativi di LinkedIn: utilizzare la ricerca potenziata dall’IA, gli hiring insights, il coaching e le simulazioni di colloquio basate sull’IA e My Career Journey per orientare e accelerare la propria carriera.

Metodologia:

Il Barometro del primo impiego di LinkedIn Notizie si basa sull’analisi di set di dati aggregati e anonimizzati relativi a milioni di profili utente e offerte di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024. L’analisi si concentra sulla prima posizione a tempo pieno ricoperta dai laureati (laurea triennale o magistrale) dopo il conseguimento del titolo, confrontando il tasso di assunzione per specifiche qualifiche, settori, funzioni e aree geografiche. Per essere inclusi nella classifica, tali parametri dovevano registrare una crescita positiva e un numero sufficiente di offerte di lavoro nel triennio considerato. Sono stati esclusi stage, volontariato, ruoli temporanei e posizioni per studenti.

