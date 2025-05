Labubu mania: blind box di Pop Mart a prezzi folli dai reseller online

La recente uscita della collezione “The Monsters: Big Into Energy” di Pop Mart ha generato un’ondata di interesse senza precedenti nel mercato globale dei giocattoli da collezione. La serie, caratterizzata da figure in peluche con volto in vinile rappresentanti emozioni come Love, Happiness, Loyalty, Serenity, Hope e Luck, ha rapidamente esaurito le scorte disponibili, sia online che nei punti vendita fisici. Il lancio ufficiale della collezione il 25 aprile 2025 ha causato un sovraccarico dei server del sito ufficiale di Pop Mart, portando a rallentamenti e crash temporanei. La combinazione di un’elevata domanda e di un sistema di vendita basato su “blind box” (non si sa quale colore si trova nella confezione, 19,20 euro per un singolo Labubu) ha amplificato l’interesse, con utenti che tentavano simultaneamente di accedere al sito per effettuare acquisti. Anche altre piattaforme di e-commerce hanno registrato picchi di traffico simili, evidenziando la necessità di infrastrutture più robuste per gestire tali eventi.

Il mercato secondario ha visto un’impennata dei prezzi per i pezzi della collezione. Mentre il prezzo al dettaglio per una singola blind box era di 19,20 euro in Europa, alcuni pezzi rari, come la versione “Secret”, più rara da trovare rispetto alle sei varianti base, sono stati rivenduti a cifre significativamente superiori. Ad esempio, su piattaforme come StockX, il prezzo medio di vendita negli ultimi tre mesi è stato di 217 dollari, con picchi fino a 522 dollari. Questo ha attirato l’attenzione di rivenditori professionisti, alcuni dei quali provenienti dal mercato delle sneaker, che hanno adottato strategie di reselling aggressive, contribuendo all’aumento dei prezzi. La popolarità della collezione è stata ulteriormente alimentata dalla presenza sui social media e dal supporto di celebrità. Influencer e personaggi pubblici hanno condiviso contenuti relativi ai Labubu, aumentando la visibilità e l’interesse per la serie. Inoltre, la natura “blind” delle box ha creato un senso di esclusività e sorpresa, incentivando gli acquisti multipli nella speranza di ottenere i pezzi più rari.