Haier Europe nomina Laura Scelzi Marketing Director Italy: nuove strategie per Haier, Candy e Hoover

Haier Europe ha annunciato la nomina di Laura Scelzi al ruolo di Marketing Director Italy. Nel suo nuovo incarico, la manager avrà la responsabilità di delineare e implementare strategie di marketing integrate e multicanale per l’intero portafoglio di marchi del Gruppo in Italia, con un focus specifico sul rafforzamento del ruolo strategico di Haier, Candy e Hoover nel mercato nazionale.

La strategia delineata per la filiale italiana di Haier Europe si articola in tre direttrici principali. In primo luogo, si mira ad accrescere la conoscenza del marchio Haier, consolidandone la presenza e la percezione presso i consumatori italiani. In secondo luogo, l’obiettivo è di potenziare la presenza di Candy, attraverso un rilancio strategico e coerente con la sua identità distintiva nel panorama degli elettrodomestici. Infine, si prevede un rinnovamento del posizionamento di Hoover, supportato da una nuova piattaforma di comunicazione volta a modernizzare l’immagine del marchio.

A supporto di queste iniziative strategiche sui singoli marchi, verrà implementato un approccio progettuale inedito di category management, che interesserà sia i canali fisici che quelli digitali. Questa strategia trasversale mira a ottimizzare la gestione delle categorie di prodotto, massimizzando l’efficacia delle attività di marketing e la soddisfazione del consumatore.

Laura Scelzi porta con sé una significativa esperienza internazionale maturata all’interno del Gruppo Haier, dove ha precedentemente ricoperto il ruolo di Senior Brand Manager EU per la categoria Small Domestic Appliance. In questa posizione, ha contribuito attivamente alla definizione della strategia multimarca europea, partecipando al posizionamento dei brand e alla crescita dei relativi indicatori chiave di performance (KPI). Il suo background professionale include anche un’esperienza nel settore FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), dove ha ricoperto il ruolo di Global Senior Group Brand Manager Kinder, sviluppando un solido know-how nello sviluppo di strategie di marketing, category management e comunicazione a 360°, sia a livello locale che globale.

“Sono lieta di entrare a far parte del gruppo Italia ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso in Haier,” ha dichiarato Laura Scelzi. “Il mio obiettivo è sviluppare, insieme a tutto il team, piani di marketing strategici volti a consolidare la presenza sul mercato, valorizzando l’unicità del nostro portafoglio e rafforzando la connessione con i consumatori attraverso un approccio integrato e dinamico.“

Nel suo nuovo ruolo di Marketing Director Italy, Laura Scelzi riporterà direttamente a Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Europe. La sua nomina rappresenta un passo strategico per il Gruppo nel consolidamento della propria posizione nel mercato italiano e nell’accelerazione della crescita dei suoi marchi chiave.