COSTITUITO IN ASCOM PADOVA IL GRUPPO DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

Alla guida della “quarta gamba” del Terziario di Mercato padovano, il sociologo Mario Beltrame

L’hanno definita la “quarta gamba” del terziario di mercato: dopo lo storico “commercio” e dopo “turismo” e “servizi” che, solo in provincia di Padova significano qualcosa come 50mila imprese, ecco che arrivano le “professioni”.

Un mondo variegato, costituito da mille esperienze diverse (ma anche tanti problemi in comune) che adesso hanno una rappresentanza ufficiale anche in ambito Confcommercio Ascom Padova.

Nella sede di piazza Bardella, infatti, è stato ufficialmente costituito il raggruppamento di “Confcommercio Professioni Ascom Padova” alla presenza del presidente Patrizio Bertin e del direttore generale Otello Vendramin e, in collegamento da Roma, della presidente nazionale di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni.

A presiedere il gruppo padovano è stato eletto il sociologo Mario Beltrame mentre a far parte del consiglio che rimarrà in carica per 5 anni, sono stati eletti Paolo Angelino (in rappresentanza del Sipap, Società Italiana Psicologi); Sanja Vujosivich Facchini (ANS, Associazione Nazionale Sociologi); Rossana Comida (Confguide Turistiche) ed Enore Micaglio (Federottica).

“Con la costituzione della sezione padovana di Confcommercio professioni – ha detto la presidente nazionale Fioroni – il mondo dei professionisti si arricchisce dell’esperienza di una delle più importanti organizzazioni in ambito confederale, il che si tradurrà sicuramente in una spinta per il comparto nel suo complesso”.

“Era da tempo – ha sottolineato il presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova, Bertin – che i tanti professionisti che hanno scelto Confcommercio Ascom Padova per un sostegno alle loro attività, chiedevano una rappresentanza ufficiale.

Un’aspettativa legittima alla quale oggi diamo una concreta risposta”. “I professionisti, soprattutto quelli “non ordinistici”, ovvero privi di un albo professionale – ha detto il neopresidente Beltrame – trovano da oggi, in Confcommercio Ascom Padova, un’organizzazione con una struttura di assoluto livello al quale potranno rivolgersi sicuri di ottenere risposta alle loro esigenze”.

Si diceva: mille esperienze diverse. In effetti, in Confcommercio Professioni confluiscono: project management, family officer, interpreti, professionisti reti d’impresa, designer, professionisti dell’esercizio fisico, informatori cosmetici, travel mobility manager, insegnanti di yoga, interior designer, influencer, istruttori di pilates, consulenti finanziari, organizzatori di matrimoni, amministratori immobiliari, disegnatori industriali, comunicatori visual, tecnici dell’ambiente e della sicurezza, ottici optometristi e laureati in ottica e optometria, odontotecnici, formatori e consulenti di management, guide turistiche, erboristi, manager dell’italian trade, sport benessere e movimenti, professioni ICT e sociologi.

PADOVA 8 MAGGIO 2025