Powell non cede a Trump, Fed lascia i tassi invariati

La Federal Reserve lascia i tassi di interesse invariati al 4,25-4,50%. È quanto si legge nella nota diffusa dalla Fed al termine della riunione. La decisione è stata presa per sostenere l’obiettivo “di raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo”. “L’incertezza sulle prospettive economiche è ulteriormente aumentata” si legge nel documento. Il comitato “ritiene che i rischi di un aumento della disoccupazione e dell’inflazione siano aumentati”.

Powell: “Esternazioni Trump non influenzano nostro lavoro”

Le esternazioni del presidente americano, Donald Trump, su politica monetaria della Fed e sul suo presidente, ha detto Jerome Powell, “non influenzano il nostro lavoro o il modo in cui lo facciamo”. “La nostra linea attuale ci mette in una buona posizione per rispondere tempestivamente a potenziali nuovi sviluppi economici” ha detto il presidente della Federal Reserve. “Siamo in attesa di una maggiore chiarezza prima di prendere in considerazione qualsiasi aggiustamento della nostra posizione” di politica monetaria. “Siamo in una buona posizione per attendere e vedere. Non dobbiamo avere fretta, l’economia è stata resiliente e sta andando bene. Vedremo se l’amministrazione negozierà con i paesi sulle tariffe. Nei successivi mesi capiremo cosa succederà. Non so quanto tempo ci vorrà, per ora la decisione migliore è quella di attendere” conclude Powell.

(ADNKRONOS)