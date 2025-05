Rebuild 2025, Ricciuti (Fondazione Bruno Kessler): ‘’Diverse strategie intorno alle decarbonizzazione”

“La decarbonizzazione nel reparto delle costruzioni è un argomento ampio. Una delle strategie è quella della comunità energetica, un metodo di condivisione virtuale dell’energia che è incentivato, per coinvolgere i cittadini nell’uso consapevole dell’energia elettrica” . Queste le parole di Silvia Ricciuti, researcher & Ege di Fondazione Bruno Kessler, all’edizione 2025 di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Al centro dell’undicesima edizione della manifestazione, intitolata “Connect minds, enable innovation – Condividere le intelligenze per abilitare l’innovazione”, il tema delle connessioni tra persone, competenze e tecnologie a 360°.

(ADNKRONOS)