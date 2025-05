Pubblicate le graduatorie provvisorie di Servizio Civile Universale

Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero

Pubblicate le graduatorie provvisorie relative alle singole sedi dei progetti di servizio civile universale presentati dal Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV (SU00261).

Nelle graduatorie sono inseriti, in ordine decrescente di punteggio, i candidati idonei e selezionati, i candidati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Si specifica che la non idoneità a svolgere il progetto è attribuita ai candidati che hanno ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal sistema di selezione adottato, pari a 36.

Inoltre, considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 40/2017, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

La persona candidata con n. riferimento domanda 1027893 non è presente in graduatoria, in quanto rinunciataria prima della pubblicazione del calendario di convocazione ai colloqui.

Presunta data di avvio

Ad eccezione del progetto “Il Futuro è in Agenda: azioni e pratiche per una società inclusiva”, la cui presunta data di avvio è il 30 giugno 2025, per tutti gli altri progetti la presunta data di avvio è il 23 settembre 2025.

Entrambe le date dovranno essere confermate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Presumibilmente la conferma arriverà qualche giorno prima dell’avvio.

Si specifica che i progetti che, alla data prescelta di avvio in servizio, potranno contare sull’apporto di un solo operatore volontario selezionato, non saranno attivati. Qualora, entro tre mesi dalla predetta data, a seguito delle già espletate procedure di selezione, si riuscirà a coprire di almeno una ulteriore unità, il progetto potrà essere avviato.

I candidati idonei e selezionati sono pregati di dare conferma della loro disponibilità ad essere avviati al servizio.

ATTENZIONE: i contratti di avvio al servizio saranno inviati e sottoscritti in modalità totalmente digitale direttamente su IO, l’app dei servizi pubblici. Grazie a Firma con IO, la funzionalità che consente di firmare digitalmente i documenti degli Enti Pubblici senza uscire dall’APP, i contratti di servizio civile universale potranno essere sottoscritti, dagli operatori volontari e dagli enti, in modo semplice, agevole e con pieno valore legale.

Si invitano, pertanto, i candidati idonei e selezionati interessati all’avvio al servizio a procedere con il download dell’applicazione IO.

Per ogni comunicazione e per altre informazioni, scrivere a: [email protected].