Partecipazione dei minori con disabilità ai centri ricreativi estivi

Si informa che da quest’anno l’Ulss 6 Euganea ha modificato la modalità di raccolta delle domande di assegnazione di operatori socio sanitari (OSS) per i Centri Ricreativi Estivi. La domanda si presenta esclusivamente on line entro il 24 maggio con la procedura che viene illustrata nell’allegato.

Tutte le informazioni sono consultabili nel sito web dell’Azienda Ulss 6 Euganea:

Per procedere ad un’adeguata programmazione delle attività assistenziali è necessario che l’invio dei modelli compilati e firmati da parte dei genitori e dei responsabili dei Centri Ricreativi Estivi sia effettuato entro il 24 maggio 2025.

Si informa inoltre che l’ufficio dell’Ulss 6 ha previsto un incontro on line in data 7 maggio dalle 17 (link alla videochiamata: https://meet.google.com/nce-ocqo-cca), da comunicare anche ai coordinatori dei Centri Estivi per condividere le modalità organizzative del servizio.

Ufficio competente: Servizi Sociali, ERP – email: [email protected] – tel: 0498739222