Musumeci “Il valore dell’economia del mare supera i 170 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sia importante mettere assieme una parte delle due Camere per studi, analisi, proposte legate al tema straordinario del mare, inteso non solo come risorsa naturale irrinunciabile, fondamentale, ma anche come risorsa economica: non dimentichiamo che l’economia del mare alimenta in Italia un valore aggiunto che supera i 170 miliardi, circa un milione di addetti, quasi 250 mila imprese e diventa la carta vincente soprattutto per quelle regioni bagnate dal mare ma che mostrano ancora difficoltà”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa dell’intergruppo parlamentare sull’economia del mare in Senato.

“Il mare di solito non è divisivo, forse possiamo distinguere i metodi, ma tutti dovremmo trovarci d’accordo” sull’obiettivo, che è “sostanzialmente è lo stesso: salvaguardarlo, tutelarlo, perchè se il mare potesse parlare oggi direbbe ‘sto male, sto soffrendò – ha aggiunto Musumeci -. Al tempo stesso diventa strategico per le relazioni internazionali e, in questo contesto geopolitico assai inquieto e incerto, credo che una sana politica del mare possa dirimere conflitti che i canali tradizionali non riescono a risolvere”, ha spiegato. “Si tenga conto che l’Italia è uno dei primi Paesi europei che si sta dotando di una normativa sulla dimensione subacquea, che è uno spazio conosciuto soltanto per il 20%, ma sul quale nei nei prossimi decenni si giocherà la competizione fra i Paesi”.

