Ma come, è sparito così? Lettura animata per bambini 3-8 anni e intervento musicale

In biblioteca continua la festa “Primavera in Biblioteca” con la lettura animata “Ma come, è sparito così?“.

Sabato 10 maggio nel il giardino della Biblioteca di Rubano, sotto un bellissimo Acero Campestre, si terrà una lettura animata con Alice Canovi di Fondazione Aida. Sarà un’occasione per scoprire il piacere della lettura all’aria aperta e partecipare ad un laboratorio musicale che ci aiuterà a capire le buone pratiche per prenderci cura del nostro pianeta. La lettura è strutturata in due turni di 45 minuti, il primo dalle 10 alle 10.45 rivolto a bambini di 3-5 anni, il secondo dalle 11.15 alle 12 rivolto a bambini 6-8 anni. A conclusione del secondo turno ci sarà un momento musicale a cura del Movie Chorus di Rubano.

Per assistere alla lettura all’aperto è consigliato portare un tappetino per sedersi (in caso di maltempo o impraticabilità del giardino la lettura si svolgerà nella sala riunioni)

I posti disponibili sono 25 per turno con prenotazione obbligatoria, inviando una email a [email protected] specificando nome, cognome e turno preferito.

Per conoscere altre iniziative come questa e tanto altro consulta la pagina a questo link https://shorturl.at/ZUVUv

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il piacere di leggere!