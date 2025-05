KEREN MBONGO CONCEDE SUBITO IL BIS

Seconda uscita e seconda vittoria per Keren Mbongo. La martellista di Assindustria Sport inizia nel migliore dei modi la stagione estiva e, dopo l’affermazione al Trofeo della Liberazione di Modena, si impone anche nella manifestazione di Mestre, scagliando l’attrezzo a 56.50 metri e salendo sul podio assieme alla compagna di squadra Kamila Zygadlo, terza con 46.49, con Enrico Gazzato secondo sulla pedana maschile con 49.54.

Nel weekend buona anche la prova dell’azzurrino Thomas D’Este che, dopo aver centrato il minimo per gli Europei Under 23 sia sui 5 che sui 10 mila, all’XI^ Athletic Elite Meeting di Cernusco sul Naviglio va vicino al suo personale sulla distanza più breve, secondo tra gli atleti italiani al via, in una kermesse internazionale dagli alti contenuti tecnici: 13’57”26 il suo riscontro cronometrico, con Thomas Serafini alle sue spalle in 14’20”21.

A Vittorio Veneto, i Campionati regionali allievi di società vedono invece la squadra femminile gialloblù portare a casa un buon quinto posto, mentre, a livello individuale, spicca il doppio podio del mezzofondista Alberto Marchiori, terzo sia negli 800 (2’00”10) sia nei 1.500 (4’09”99), piazzamento ottenuto anche dal marciatore Lorenzo Sicchieri nei 5.000 dedicati agli specialisti del tacco-punta (28’47”03).

Restando sui risultati del settore giovanile, ma spostandosi al Colbachini, tra i cadetti successi per Emma Prevedello (2.000, 6’56″19), Giosuè Camporese (1.200 siepi, 3’36″41); secondo e terzo posto nel martello per Gabriele Capuzzo (29.92) e Alessandro Gioppo (28.05), seconda piazza per Matteo Pietrobon (1.000, 3’00″83), Eva Moro (martello, 26.07) ed Elena Carlin (80hs, 13″52); terza per Maria Francesca Toigo (3.000 marcia, 20’24″17) e Giulia Olivi (80, 10″33). Tra i ragazzi, nel triathlon 6, primo e secondo posto per Chiara Clemente (1.870 punti) ed Elena Pietrobon (1.854); nel triathlon 5, seconda e terza posizione per Anita Quagliato (1.915) e Agnese Pasquato (1.911).

(Assindustria Padova)