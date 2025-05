iPhone, rivoluzione nei lanci: Apple cambia strategia

Secondo le ultime indiscrezioni Apple si appresta a introdurre una svolta significativa nella strategia di lancio dei suoi dispositivi mobili. A partire dal 2026, la società di Cupertino abbandonerà lo storico schema che prevedeva la presentazione simultanea di tutti i modelli di punta nella seconda metà dell’anno, una prassi adottata costantemente dal debutto dell’iPhone 4s nel 2011. La nuova pianificazione prevede una suddivisione stagionale del lancio: i modelli di fascia economica saranno introdotti nella prima metà dell’anno, mentre le varianti Pro continueranno a essere presentate in autunno. Questa scelta porterà, a partire dal 2027, a un rilascio distribuito su due semestri per la stessa generazione di iPhone. Ad esempio, nel 2027 verranno lanciati sia l’iPhone 18 e 18e nella prima metà dell’anno, sia l’iPhone 18 Pro e le altre varianti nella seconda.

Il 2025 sarà l’ultimo anno conforme al consueto calendario autunnale. In quell’occasione, Apple presenterà i modelli iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e una nuova variante più sottile conosciuta informalmente come iPhone 17 Air. Dal 2026, invece, il piano subirà un cambiamento sostanziale. Nella prima metà dell’anno (probabilmente tra marzo e aprile), è previsto il lancio dell’iPhone 17e, in linea con la presentazione dell’iPhone 16e attesa per febbraio 2025. La seconda metà del 2026 sarà invece riservata all’arrivo dei modelli di fascia alta della serie iPhone 18, tra cui iPhone 18 Pro, Pro Max, Slim e, per la prima volta, un modello pieghevole. Curiosamente, il modello base iPhone 18 sarà assente da questo gruppo. Il lancio dell’iPhone 18 “standard” e del modello 18e avverrà nella primavera del 2027, a distanza di circa sei mesi dalla presentazione dei modelli Pro. Sarà la prima volta che il modello base di una nuova generazione di iPhone non verrà presentato insieme alle versioni più avanzate.

Lo schema si ripeterà anche nel ciclo successivo: nella seconda metà del 2027 arriveranno i modelli iPhone 19 Pro, Pro Max, Slim e la seconda generazione dell’iPhone pieghevole, mentre le versioni iPhone 19 e 19e seguiranno nel 2028. Le motivazioni alla base di questo cambiamento, secondo quanto riportato da The Information e confermato dall’analista Ming-Chi Kuo, risiedono in strategie di marketing e ottimizzazione della produzione. Inoltre, la concorrenza, soprattutto in mercati chiave come la Cina, ha spinto Apple a confrontarsi più direttamente con i principali competitor, molti dei quali concentrano i propri lanci nella prima metà dell’anno. La crescente frammentazione dell’offerta, con l’introduzione di modelli come l’iPhone 16e e i prossimi dispositivi pieghevoli, rende meno efficace un lancio simultaneo di tutti i dispositivi in autunno. Una distribuzione più ampia nel tempo consentirà di valorizzare meglio ogni modello, riducendo la sovrapposizione comunicativa e aumentando l’attenzione sui dispositivi di fascia media e bassa.