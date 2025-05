Corso di formazione in Pastorale della salute (2° anno)

Inizia sabato 10 maggio il secondo anno del Corso di formazione in Pastorale della Salute. Il percorso si articola in cinque incontri il sabato mattina e si propone, mediante l’approfondimento e la riflessione su alcune tematiche specifiche di preparare sempre più adeguatamente coloro (cappellani, assistenti spirituali, volontari, ministri straordinari della comunione, diaconi permanenti) che prestano il loro servizio accanto a chi soffre in strutture o a domicilio.

Il primo incontro, che si svolgerà in Seminario vescovile – via Del Seminario 29 a Padova – dalle 9.30 alle 12.30, verterà su “Il desiderio di una buona morte, fra normativa e morale” e avrà come relatore don Renzo Pegoraro, Cancelliere Pontificia Accademia per la Vita, Città del Vaticano.

Le altre date del corso sono i sabato 17-24-31 maggio e 7 giugno 2025, sempre dalle 9.30 alle 11.30 e sempre nella sede del Seminario vescovile di Padova.

(Diocesi di Padova)