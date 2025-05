Consegna della Costituzione ai neo 18enni

I ragazzi e le ragazze che nel 2025 hanno raggiunto la maggiore età sono invitati alla consegna della Costituzione in programma martedì 3 giugno. Un momento speciale organizzato in via simbolica proprio in occasione della Festa del 2 giugno, per celebrare insieme il raggiungimento della maggiore età: una tappa importante della crescita di ciascuno, ricca di sogni, di progetti e di speranze per il futuro.

Alle 18 in sala Consiglio sarà l’occasione per parlare di Costituzione e di cittadinanza attiva, per conoscere le realtà associative del territorio e per condividere i valori del manifesto della nostra Repubblica.

Dalle 18:30 in piazza della Repubblica si svolgerà la consegna delle Costituzioni e del Kit del 18enne. Sarà presentata l’installazione artistica “Cum grano salis” di Anna Piratti, che vuole simboleggiare il valore inestimabile della nostra Costituzione e ci invita a riflettere sul valore della nostra Costituzione come fondamento di una convivenza autentica e consapevole.