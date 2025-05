Al via il bando RetEventi Cultura Veneto 2025: domande di contributo entro il 25 maggio

Al via il bando RetEventi Cultura Veneto 2025, iniziativa a regia regionale giunta alla 15° edizione, che mira a valorizzare il territorio promuovendo la fruizione del patrimonio culturale. In linea con le strategie regionali e subordinatamente ai finanziamenti regionali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il bando invita i Comuni a mettersi in rete per proporre una offerta culturale di qualità, fatta di progettualità condivise e integrate.

Titolo dell’edizione 2025 è “Eventi che passione” un tema versatile per valorizzare sia le specificità territoriali che artistiche.

I Comuni della provincia di Padova, in qualità di capofila di una Rete territoriale formalizzata da almeno 2 Comuni, possono presentare massimo 2 domande. Le proposte devono configurarsi come iniziative culturali di sistema con rilevanza sovracomunale, includere un programma di rappresentazioni/spettacoli/eventi (con dettagli su attività, date, sedi e organizzazione) in linea con il tema dell’edizione, svolgersi tra giugno e novembre 2025, e avere luogo in contesti di rilevanza culturale e turistica del territorio provinciale (es. palazzi storici, piazze, castelli, etc.).

La domanda di contributo deve essere presentata tramite PEC entro il 25 maggio 2025 utilizzando il modello allegato al bando RetEventi Cultura Veneto.

Per maggiori informazioni:

(Provincia di Padova)