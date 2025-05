Esapolis senza barriere: un’esperienza sensoriale per tutte/i. Sabato 10 maggio 2025

Esapolis, il museo interattivo dei piccoli animali, degli insetti e dei bachi da seta, nato dalla collaborazione tra la Provincia di Padova e il MicroMegaMondo di Butterfly Arc, da sempre si impegna per rendere la scienza accessibile a tutte/i, abbattendo le barriere sensoriali e fisiche.

Il 10 maggio 2025 il Museo aprirà le porte a un’esperienza unica dedicata a persone non vedenti e vedenti, che desiderano scoprire il mondo degli insetti attraverso il tatto e l’udito. Viene proposta la visita guidata con approccio sensoriale, esperienze interattive dal vivo basate sul solo tatto e udito e la possibilità di toccare modelli e animali vivi in sicurezza in occasione dello speciale laboratorio tattile “al buio”.

La partecipazione è gratuita per non vedenti , a pagamento per vedenti. La prenotazione è obbligatoria.

L’attività è anche aperta alle scuole che potranno prenotare uno speciale laboratorio tattile per unire educazione e inclusività.

Per informazioni

Tel. 049 8910189

Mail: [email protected]

web: www.esapolis.eu/

(Provincia di Padova)