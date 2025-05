Al via i nuovi webinar PID e Mentore gratuiti Confesercenti: digitalizzazione e formazione per le imprese

Confesercenti lancia un ciclo di webinar formativi gratuiti nell’ambito dei progetti PID e Mentore, con il supporto della Camera di Commercio di Padova. Un’opportunità concreta per le micro e piccole imprese di approfondire temi legati alla digitalizzazione, economia, finanza e welfare aziendale.

Gli incontri si terranno ogni mercoledì alle ore 14:15, in diretta online, e affronteranno argomenti di grande attualità: dal concordato preventivo biennale per le Partite IVA, alla firma digitale, dal Piano Transizione 5.0 alla conciliazione vita-lavoro.

Programma di maggio: focus sul digitale per le microimprese

Mercoledì 7 maggio ore 14.15

Strategie digitali per le micro attività di vicinato: da dove iniziare?

Scopri come costruire una presenza online efficace per la tua attività locale, dai social media ai siti web.

Relatore: Caterina Garcea

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/bfh-fyic-wuo

Mercoledì 14 maggio ore 14.15

Google My Business: Il tuo negozio in primo piano su google

Ottimizza la tua scheda Google My Business per attrarre più clienti locali e migliorare la tua visibilità online.

Relatore: Francesco Triffiletti

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/jnj-msju-tdi

Mercoledì 21 maggio ore 14.15

Piano editoriale per i social: come pianificare i tuoi contenuti

Crea un calendario di contenuti efficace per Facebook, Instagram e altri social, senza perdere tempo.

Relatore: Caterina Garcea

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/cab-wfov-nds

Mercoledì 28 maggio ore 14.15

Cybersecurity senza stress: proteggi la tua microimpresa

Come fare per rispondere alla normativa.

Relatore: TBA

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/gpr-yovq-jcb

