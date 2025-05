Grand Theft Auto VI: è ufficiale, Rockstar Games posticipa l’uscita al 2026

Attraverso un laconico messaggio pubblicato sul sito web di Rockstar Games, il team di sviluppo si è scusato per il ritardo annunciando così la nuova finestra di lancio prevista per maggio 2026:

“Siamo molto dispiaciuti che questo sia più tardi di quanto vi aspettavate. L’interesse e l’entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero commoventi per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per finire il gioco. Con ogni gioco che abbiamo rilasciato, l’obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo che capiate che abbiamo bisogno di questo tempo extra per offrire il livello di qualità che vi aspettate e meritate. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori informazioni con voi.”

Il primo trailer di GTA VI è stato presentato nel dicembre 2023, e da allora sono state rilasciate poche informazioni sul gioco, oltre alla data di uscita, ora spostata al prossimo anno. Il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto sarà ambientato a Vice City e introdurrà la prima protagonista femminile della serie, Lucia, con elementi narrativi ispirati a Bonnie e Clyde.

Ulteriori dettagli sul ritardo potrebbero emergere durante la prossima comunicazione dei risultati finanziari della società madre Take-Two, prevista per il 15 maggio. Il prezzo delle azioni di Take-Two ha registrato un calo dell’8% nelle contrattazioni pre-market sul NASDAQ in seguito alla notizia del posticipo.