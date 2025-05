Antonio Faraò rende omaggio ai giganti del Jazz

Lunedì 12 maggio alle 21.00, Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ospiterà in Sala dei Giganti al Liviano di Padova l’unica data in Veneto del progetto Tributes del pianista Antonio Faraò.

Nato a Roma nel 1965 in una famiglia di artisti, Faraò si diploma in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e nel 1998 vince il Concorso Internazionale di Piano Jazz Martial Solal a Parigi. Da allora ha condiviso il palco con figure del calibro di Jack DeJohnette, Joe Lovano Wayne Shorter e Marcus Miller, sviluppando un linguaggio in cui si fondono una straordinaria tecnica, un potente senso ritmico e la raffinatezza espressiva.

Antonio Faraò live a Musikè con Tributes

Con Tributes, pubblicato per la celebre etichetta Criss Cross Jazz e suo sesto album in trio, il pianista ha voluto rendere omaggio ai giganti del jazz, esplorando con freschezza e personalità gli “idiomi” di maestri quali Herbie Hancock, Chick Corea e McCoy Tyner.

Intrecciando influenze e ricordi personali prendono vita percorsi musicali ricchi di energia, lirismo e improvvisazione, tra i quali spicca per intensità “Memories of Calvì”, dedicato ai musicisti della scena francese Didier Lockwood e Michel Petrucciani, che il musicista ha incontrato durante la sua esperienza in Corsica.

Un intreccio di ricordi in influenze e ricordi personali

Dal vivo, la capacità di unire rigore tecnico e calore espressivo di Faraò, incontra il virtuosismo di due autentiche leggende del panorama mondiale: John Patitucci e Gene Jackson. La critica internazionale ha già sottolineato l’intensità lirica, il virtuosismo improvvisativo e l’energia travolgente di questo trio, definendolo “un’esperienza da vivere con il fiato sospeso” (Tracce di Jazz) e “jazz nel suo massimo splendore” (UK Vibes).

Sul palco con Antonio Faraò: John Patitucci e Gene Jackson

John Patitucci, laureato in contrabbasso alla University of Southern California, si è imposto come uno dei bassisti più influenti degli ultimi decenni grazie a collaborazioni con Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock e Wynton Marsalis, nonché a incursioni dal jazz al pop e alla musica brasiliana. Gene Jackson, batterista versatile e raffinato, ha costruito la sua reputazione al fianco di Herbie Hancock, Dave Holland e Christian McBride. La sua capacità di sostenere e stimolare i colleghi con precisione, dinamismo e sensibilità melodica lo rende un punto di riferimento per la scena internazionale.

Quella in sala dei Giganti si annuncia quindi una serata imperdibile per gli amanti del jazz dal vivo, dove talento, passione e tecnica si incontrano in un omaggio appassionato ai maestri del passato, suonato da tre giganti del presente.

