XIII Memorial Riccardo Tiso e Alfio Zaramella

L’associazione ACD Curtarolese ‘97 in collaborazione con USMA, nel mese di maggio organizza il XIII Memorial Riccardo Tiso Alfio Zaramella, torneo di calcio ludico, molto conosciuto nel Veneto, che vede la partecipazione di ragazzi, categoria Pulcini – Piccoli calci – piccoli amici.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rubano, si terrà agli impianti sportivi di via Borromeo dal 5 al 31 maggio, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 18 alle 21. La finale è in programma per sabato 31 maggio dalle16 alle 21.30.