Territori BIO: Video Ricetta Polpettine di fagioli e carletti

Il nuovo appuntamento della video ricetta di un piatto unico Buono Sano e Veloce, progetto ideato dal Biodistretto Colli Euganei nell’ambito di Territori Bio è pronto!

Il progetto è realizzato con la collaborazione dei Comuni sostenitori del Comune di Baone, Cinto Euganeo, Este, Rovolon, Vo’ e il Parco Regionale dei Colli Euganei. Le video ricette sono proposte da chef del territorio elaborate con prodotti stagionali a km0, ideali per le famiglie da poter rifare in casa insieme ai più piccoli.

In questo appuntamento la chef Valentina Ongaro del Peraretto di Cinto Euganeo propone "polpettine di fagioli e carletti a modo nostro", un piatto unico rivisitato in chiave moderna fatto con le erbe spontanee "carletti" o "scrisioi" e l’olio extra vergine Evo dei Colli Euganei

La ricetta "Polpettine di fagioli e carletti a modo nostro"

Difficolta: facile

Ingredienti per le polpettine:

250gr fagioli lessi

1 patata bollita

50 gr grana

150gr carletti (scrisioi) oppure bieta/spinaci bolliti e strizzati

Pane grattato

Olio x friggere

Sale qb

Pepe qb

Basilico

Riso bianco bollito

Per il guazzetto di pomodoro:

300gr Pomodorini

1/2 scalogno

Olio EVO per emulsionare

sale qb

Pepe qb

Modalità di preparazione.

Sgocciolate i fagioli, metterli nel mixer insieme al parmigiano ed al basilico e frullare, fino a ottenere un composto denso e omogeneo,

Mettere in un piattino del pangrattato e col composto ottenuto aiutandosi con un cucchiaio prelevare poco composto alla volta formando delle piccole polpette da impanare.

Friggete in abbondante olio EVO fino a doratura.

Impiattare con il riso bollito messo in una formina, adagiare le polpette e la salsa di pomodoro e aggiungere il tocco finale: un giro di olio extra vergine Evo dei Colli Euganei.

Il piatto unico Buono Sano e Veloce è pronto!

