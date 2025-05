Incontro con l’autore: Paolo Malaguti

Vi aspettiamo per l’ultimo incontro con l’autore giovedì 8 maggio alle 20.45 all’Auditorium dell’Assunta (via Palù 2)!

A concludere la nostra rassegna primaverile sarà Paolo Malaguti che ci parlerà, in dialogo con Francesco Jori, di alcuni dei suoi libri più famosi fra cui “Il Moro della cima” e “Sul Grappa dopo la vittoria”.

L’accesso è gratuito senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti.

Per conoscere tutte le iniziative consulta la pagina a questo link

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il piacere di leggere!