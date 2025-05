Consiglio Veneto convocato martedì 6 maggio, alle 10.30 Diretta streaming dal nostro sito

Il Consiglio regionale del Veneto è convocato martedì 6 maggio, alle 10.30, con all’ordine del giorno innanzitutto la relazione di alcune interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta scritta.

L’Assemblea legislativa proseguirà quindi l’esame della Proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Marco Dolfin (Lega- LV), “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile”.

Prevista, di seguito, la designazione di cinque componenti del Consiglio di amministrazione, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, presso Veneto Strade S.p.A.

Il Consiglio regionale esaminerà inoltre il Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali”, con Relatore per l’Aula il presidente della Seconda commissione, in cui è incardinato il provvedimento, Silvia Rizzotto; Correlatore sarà Anna Maria Bigon (Pd).

Calendarizzato anche l’esame della Proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Gianpiero Possamai (Lega- LV), che sarà Relatore per l’Aula, “Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 14/1992 ‘Disciplina della viabilità Silvo- Pastorale’”.

Verranno altresì discusse diverse Mozioni e Risoluzioni di iniziativa consiliare.

All’ordine del giorno, infine, la nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale presso l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS), nonché la nomina di un componente del Consiglio Direttivo in seno alla Fondazione ‘Atlantide’ Teatro Stabile di Verona.

L’ordine del giorno completo dei lavori è consultabile al seguente link: tinyurl.com/vvwa5fpk

Per seguire la diretta streaming della seduta sarà possibile collegarsi a questo link: tinyurl.com/yc2bavv3

(Regione Veneto)