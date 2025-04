Programma di interventi a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto – anno 2024

In esecuzione della Determinazione R.G. n. 199 del 22/04/2025 a partire dal 01.05.2025 e fino al 15.06.2025 sono aperti i termini per presentare la domanda tramite il seguente link https://cittadino-ambito-sociale-16-padova.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi per accedere ad una o più linee di intervento:

1. Linea di intervento n. 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);

2. Linea di intervento n. 2: famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);

3. Linea di intervento n. 3: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13).

(Comune di Selvazzano)