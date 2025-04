Graduatoria ordinaria e definitiva dell’asilo nido comunale “Mariele Ventre, il nido delle voci” per l’anno scolastico 2025/26

E’ diventata definitiva la graduatoria ordinaria per gli inserimenti all’asilo nido comunale “Mariele Ventre, il nido delle voci” per l’anno scolastico 2025/26.

Nella graduatoria qui allegata potete verificare gli inserimenti divisi in lattanti e divezzi, l’articolazione oraria assegnata (part time o tempo pieno) e l’importo della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione deve essere pagata con bonifico bancario sul conto corrente:

IBAN : IT 03 I 0760112100000077122562 – presso BancoPosta, intestato a S.P.E.S. Servizi alla persona educativi e sociali, serv. tesoreria – via Ognissanti 70, Padova PD – con causale del pagamento: quota iscrizione Asilo di Rubano di (nome e cognome bambina/o). La quota di iscrizione, pagata per confermare il posto, andrà a ridurre la retta del primo mese di frequenza.

L’accettazione del posto avviene con l’invio di copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ENTRO IL16 MAGGIO 2025 a [email protected]

Riunione per nuovi inserimenti: martedì 1 luglio alle ore 17:30 presso l’asilo.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Asilo nido comunale.