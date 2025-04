Distretto “Street Commerce”: nuovi modi per far crescere la comunità

Il Comune di Rubano, insieme ai Comuni di Mestrino, Veggiano e Grisignano di Zocco, è parte attiva del Distretto del Commercio “Street Commerce”, riconosciuto dalla Regione del Veneto e nato per valorizzare e vivacizzare il commercio di vicinato nei nostri territori.

Grazie a questa importante iniziativa, prendono il via nuovi progetti pensati per rafforzare il legame tra imprese, cittadini e amministrazioni, e favorire lo sviluppo economico locale.

Aderisci al progetto “Welfare Circolare”

Un progetto innovativo che mette in rete aziende, lavoratori, esercenti locali e amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di creare un sistema di welfare aziendale diffuso.

Attraverso l’utilizzo dei “buoni spesa a Km 0”, fruibili tramite una app dedicata, sarà possibile:

offrire vantaggi fiscali alle imprese aderenti;

incentivare il commercio locale;

generare benefici diffusi per tutto il territorio.

Scopri come aderire al progetto e tutti i dettagli su: https://streetcommerce.it/welfare-circolare/

Aderisci al portale del Distretto

Visita il sito web ufficiale www.streetcommerce.it, che rappresenta il punto di riferimento unico per il Distretto.



Una vetrina digitale rivolta a:

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti, le opportunità e i progetti del Distretto saranno consultabili in un unico spazio facilmente accessibile.

Se sei un esercente o un’attività commerciale del territorio, puoi aderire gratuitamente al sito del Distretto compilando il modulo disponibile al link: https://streetcommerce.it/richiedi-adesione/

La Statale del Gusto

Parte ufficialmente (dal 5 al 16 maggio 2025) anche l’iniziativa “La Statale del Gusto”, pensata per far conoscere e promuovere i ristoranti, i locali e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Un’occasione per riscoprire le realtà del gusto locale e valorizzare le imprese che rappresentano la nostra cultura culinaria.

Tutti i dettagli, l’elenco delle attività aderenti, i menù proposti e la locandina ufficiale sono disponibili alla pagina: https://streetcommerce.it/statale-del-gusto/

Invitiamo tutta la cittadinanza a visitare il sito del Distretto www.streetcommerce.it per conoscere meglio tutte le proposte in corso e in arrivo.

Un passo concreto per costruire insieme un commercio più forte, più connesso, più vicino a tutti.