D’ESTE, PASS EUROPEO ANCHE NEI 5.000

Non solo Padova Marathon nel weekend di Assindustria Sport. Ad Abano titolo regionale per la 4×100 assoluta maschile, ma sono tanti gli atleti gialloblù che si sono messi in evidenza.

Non solo Padova Marathon. Se è vero che l’organizzazione dell’evento ha richiamato la gran parte delle risorse di Assindustria Sport – alla fine ripagata da uno straordinario successo, con almeno 40 mila persone ad animare Prato della Valle – il lungo weekend iniziato il 25 aprile ha regalato molte altre soddisfazioni al club gialloblù, in pista con i suoi atleti.

Grande spettacolo e risultati eccellenti all’ESET Walk and Middle Distance Night: il meeting dedicato alle discipline del mezzofondo, a Busto Arsizio – che ha sostituito per un problema logistico il tradizionale background dell’Arena di Milano – ha premiato l’azzurrino Thomas D’Este, che ha realizzato lo standard di qualificazione nei 5.000 per i Campionati Europei Under 23 che si disputeranno a Bergen, in Norvegia, dal 17 al 20 luglio 2025. D’Este, già in possesso del minimo sui 10.000, ha sfruttato la giornata primaverile, ideale per correre, per bloccare il cronometro dopo 13’56”96, suo nuovo primato personale. Con lui in evidenza anche Filippo Pavarin, a sua volta al PB nei 2.000 siepi (6’24”44), tempo che gli dà il pass per i Tricolori allievi, in una specialità in cui, tra gli under 20, si sono ben comportati Nicodemo Desidera 6’12”82) e Pietro Galati (6’18”54), con Thomas Serafini autore di un buon 3’47”40 nei 1.500.

Nel campionato regionale di staffette di Abano Terme, il maltempo non ha fermato il quartetto assoluto di Assindustria Sport (Corradin, D’Andreta, Tommasi, Koffi Emma, nella foto in alto, di Elia Bassan/Fidal Veneto, mentre sotto c’è il podio), capace di conquistare il titolo della 4×100 in 41”56, con il quartetto femminile (Lubiana, Franceschi, Bacelle, Vinante), interamente composto da promesse, secondo in 47”68.

Al Trofeo della Liberazione di Modena Keren Mbongo si impone nel martello (57.45), con Matteo Mazzocchin secondo nel giavellotto (59.50), Fabio Caldon terzo (56.44) e Leonardo Bolla quarto col personale (54.66). E ancora, Tommaso Agostinis primo nei 110hs allievi al 42° Memorial Todaro di Udine (15”44), con Valerio Forgiarini secondo nel disco (51.28). Al 24° Junior Meeting di Conegliano Anita Quagliato è seconda nei 1.000 ragazze in 3’28”22. E, rimanendo nel settore giovanile, nelle gare cadetti di Monselice Gabriele Vettorazzi è primo nei 2.000 di marcia ragazzi (12’58”2), davanti al compagno di squadra Antonio Giuriati (13’12”3), con Matilde De Sandre terza fra le ragazze (12’42″1).



(Assindustria Padova)