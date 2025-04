Consiglio Veneto: i lavori della settimana dal 28 aprile al 2 maggio

(Arv) Venezia 28 apr. 2025 – L’Agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto vede, martedì 29 aprile, alle 10,15, la convocazione della Terza Commissione consiliare permanente per la nomina del correlatore in Aula – sostituzione – del progetto di legge regionale n. 189 d’iniziativa dei Consiglieri Possamai, Villanova, Pan, Puppato, Maino, Valdegamberi, Michieletto, Boron, Cecchetto, Andreoli, Bozza, Centenaro, Cestaro, Dolfin, Formaggio, Giacomin, Razzolini e Rigo “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo pastorale””.

A seguire, alle 10,30, è convocata l’Assemblea Legislativa. All’ordine del giorno: interrogazioni e interpellanze; Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze; Interrogazioni a risposta scritta iscritte all’ordine del giorno; Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (CAV). Designazione di tre componenti del Consiglio di amministrazione, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente. Relazione della PRIMA Commissione Consiliare; Progetto di legge n. 189 di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai, Alberto Villanova, Giuseppe Pan, Giovanni Puppato, Silvia Maino, Stefano Valdegamberi, Gabriele Michieletto, Fabrizio Boron, Milena Cecchetto, Marco Andreoli, Alberto Bozza, Giulio Centenaro, Silvia Cestaro, Marco Dolfin, Joe Formaggio, Stefano Giacomin, Tommaso Razzolini e Filippo Rigo “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo pastorale””. Relazione della TERZA Commissione Consiliare. Relatore: consigliere Gianpiero Possamai (Lega-LV). Correlatore: consigliera Guarda (EV); Progetto di legge n. 307 di inziativa dei consiglieri Marco Dolfin, Stefano Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Roberto Bet, Simona Bisaglia, Marzio Favero, Silvia Maino, Gabriele Michieletto, Giuseppe Pan, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Roberta Vianello, Marco Zecchinato, Marco Andreoli, Silvia Cestaro e Stefano Giacomin “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile”. Relazione della TERZA Commissione Consiliare. Relatore: consigliere Dolfin (Lega-LV). Correlatore: consigliere Montanariello (Pd); Risoluzioni; Mozioni; Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale – Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS). Relazione della PRIMA Commissione Consiliare.

Alle 13, durante la pausa dei lavori consiliari, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente. Calendarizzato: PAGR n. 514 – Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Autorizzazione alla costituzione di diritto di servitù di elettrodotto per cabina elettrica in favore della società e-Distribuzione S.p.A. su un’area in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL); PAGR n. 515 – Rilascio dell’accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

(Regione Veneto)