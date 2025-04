CI STO? AFFARE FATICA! – Un’opportunità per i giovani di Rubano

Il Comune di Rubano è lieto di presentare il nuovo progetto “CI STO? AFFARE FATICA!”, rivolto a tutti i giovani dai 14 ai 19 anni (dalla terza media alla quinta superiore), che desiderano valorizzare al meglio il loro tempo con attività concrete di cittadinanza attiva e cura del proprio territorio.

Il progetto offre ai partecipanti l’opportunità di impegnarsi in diverse attività di manutenzione e valorizzazione del bene comune. Le 6 settimane di attività, che si svolgeranno dal 16 giugno al 25 luglio, prevedono coinvolgimento diretto nella pulizia degli spazi pubblici, nella piccola manutenzione e nella verniciatura delle panchine, con l’obiettivo di rendere Rubano ancora più accogliente e curato.

Incentivo e opportunità per i partecipanti

Ogni partecipante avrà la possibilità di ricevere un “buono fatica” settimanale del valore di € 50,00, da spendere nei negozi locali convenzionati (abbigliamento, beni alimentari, cartoleria, tempo libero), come incentivo per il proprio impegno e per promuovere il commercio locale.

Posizioni limitate!

I posti sono limitati a 10 partecipanti a settimana, quindi invitiamo tutti i giovani interessati a iscriversi quanto prima. Le attività saranno organizzate in 6 squadre, ciascuna con attività diverse. Questo è un progetto pensato per chi desidera mettersi in gioco, imparare nuovi valori e contribuire attivamente al miglioramento del proprio comune.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi, i giovani interessati dovranno compilare il modulo di adesione disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune. L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati, quindi è consigliato fare richiesta il prima possibile.

Un’occasione per crescere e fare la differenza!

Il progetto “CI STO? AFFARE FATICA!” rappresenta una grande opportunità per i giovani di Rubano di impegnarsi in modo concreto per il bene della comunità, promuovendo valori di responsabilità e solidarietà. Non perdere questa occasione per dare valore al tuo tempo e fare la differenza nel nostro territorio!