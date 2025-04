Calcio padova in serie b

A nome di tutto il Petrarca Rugby ed in particolare del nostro Presidente sig. Alessandro Banzato, le più vive congratulazioni per un risultato caparbiamente inseguito negli ultimi anni ma sfuggito sempre per poco.

La tenacia mostrata vi fa onore, vi abbiamo seguiti nel corso di tutta la stagione sportiva e l’avervi qui agli impianti Memo Geremia non ha fatto altro che alimentare un crescendo di interesse nei confronti delle vostre prestazioni sportive fino ad arrivare al meritato epilogo finale.

Complimenti al Presidente Francesco Peghin, a tutto lo staff dirigenziale ed ai giocatori.

(Petrarca Rugby)