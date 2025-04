QUESTORE DISPONE SOSPENSIONE LICENZA PER 30 GIORNI DI UN BAR PER VENDITA DI ALCOLICI A MINORI A SEGUITO DI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA POLIZIA DI STATO ALL’APERYSHOW DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova hanno eseguito la chiusura per 30 giorni disposta dal Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. nei confronti di un pubblico esercizio ubicato in Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD).

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei consueti controlli volti al rispetto delle prescrizioni che la Polizia di Stato di Padova ha avviato in occasione della manifestazione tuttora in svolgimento dell’APERYSHOW in San Giorgio delle Pertiche.

Trattandosi di una manifestazione a forte concentrazione di pubblico molto giovane e di minorenni, la Polizia di Stato è particolarmente impegnata nella prevenzione di comportamenti a rischio, ponendo in essere numerose attività di controllo e di vigilanza, che saranno assicurate nel corso di tutte le serate in programma.

I controlli avviati in data 24 aprile nei riguardi dei gestori delle licenze e degli stand presenti nell’area hanno evidenziato l’attività illecita di un bar-trattoria che ha sede fissa in via Roma ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Pur non trattandosi di uno stand, l’esercizio è ricompreso all’interno dell’area dell’evento dove si sono concentrati i controlli di Polizia disposti dal Questore di Padova Marco Odorisio.

In tale occasione è stato accertato che il gestore aveva somministrato alcolici a tre ragazzi di età ricompresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti. Questa violazione ha fatto immediatamente scattare la sanzione amministrativa di euro 333, per un totale di euro 999.

I successivi approfondimenti della Polizia Amministrativa sulla licenza hanno permesso di riscontrare la recidività della violazione commessa dal gestore del bar, poiché già nella passata edizione del 2024 era stato sanzionato per la medesima condotta, consistente nella somministrazione di alcolici a due ragazzi di minore età.

Considerata la gravità dei fatti e la pericolosità delle condotte manifestate sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, in relazione ad un contesto che prevede un’altissima concentrazione di giovani, il Questore Marco Odorisio ha ritenuto di irrogare immediatamente la sanzione della sospensione della licenza per 30 giorni.