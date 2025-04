QUADERNO DI CAMPAGNA DIGITALE OBBLIGATORIO DAL 2026

In forma volontaria già possibile da quest’anno. Dal prossimo vale per tutte le aziende

La tenuta del Quaderno di Campagna in formato digitale nel 2025 sarà su base volontaria, la normativa comunitaria prevede infatti che l’obbligo scatti dal 1° gennaio 2026. Questo strumento, verrà integrato nel Fascicolo Aziendale in modo specifico con il Piano culturale grafico di ogni azienda e gestito attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Nel Quaderno di Campagna potrai registrare tutte le operazioni effettuate in campo, inclusi trattamenti fitosanitari, fertilizzazioni, semine e irrigazioni. La compilazione digitale diventerà obbligatoria per tutte le aziende agricole (non solo quelle che aderiscono alla Pac).

Per ulteriori informazioni recati presso i nostri uffici zona.

A cura di Federica Pozzebon

(Coldiretti Padova)