Inter, infortunio per Pavard

Il difensore salta il Barcellona

Roma, 28 apr. – I guai sembrano non finire mai per Simone Inzaghi e l’Inter. I nerazzurri hanno perso il primato in Serie A e la contestuale .

Durante il match contro i giallorossi, infatti, si è infortunato Pavard. Il difensore francese ha sostenuto gli esami strumentali per capire l’entità del problema e i tempi di recupero. Distorsione alla caviglia per il difensore nerazzurro.

Salterà la gara di andata contro il Barcellona in Champions League. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno: l’obiettivo è recuperarlo per la sfida di ritorno contro i blaugrana.

In difesa potrebbe essere confermato Bisseck, con Acerbi al centro e Bastoni. Recuperato pienamente Dumfries che ieri ha giocato uno spezzone di partita contro la Roma. Da valutare le condizioni di Thuram: Inzaghi spera di recuperarlo per farlo giocare al fianco di Lautaro Martinez.

