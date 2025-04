Genshin Impact: il 7 maggio debutta l’aggiornamento 5.6 Paralogism

Lo sviluppatore miHoYo ha annunciato il rilascio ufficiale della versione 5.6 di Genshin Impact, intitolata “Paralogism”, prevista per il 7 maggio 2025. Questo aggiornamento introdurrà nuovi contenuti narrativi, personaggi giocabili e modalità di gioco inedite, ampliando ulteriormente l’universo di Teyvat. Al centro della nuova espansione si colloca un nuovo capitolo dell’Intermezzo delle Missioni Arconte, che riporta i Viaggiatori a Mondstadt in occasione del Festival dei Fiori di Vento. Tuttavia, la gioiosa atmosfera del ritorno si incrina rapidamente a causa di un processo inatteso che coinvolge Albedo, trascinando i protagonisti in un’indagine complessa. A fianco di Venti, dei Cavalieri di Favonius, di nuove alleanze come Dahlia e della carismatica Lady Alice dell’Hexenzirkel, i Viaggiatori dovranno fronteggiare minacce crescenti che si manifestano ben oltre l’aula del tribunale. La difesa della città culminerà in una prova magica offerta da Lady Alice, una sfida settimanale che porterà i giocatori a confrontarsi su una scacchiera mistica contro avversari formidabili: il Re e la Regina.

[embedded content]

Parallelamente, Fontaine si arricchirà con un evento di gestione gestionale intitolato Chevalmarin Film Fantasyland. Ambientato in un nuovo parco di divertimenti, l’evento vedrà protagonisti Navia e altri volti noti di Fontaine e Natlan. I giocatori saranno chiamati a dirigere le attività del parco, sviluppando tre principali attrazioni — Eclectic Escapades, Movie Masterpieces e Mellow Manor — e ottimizzando le risorse disponibili attraverso il reclutamento e la formazione del personale. L’uso strategico dei Punti Azione durante ogni ciclo di attività permetterà di massimizzare i profitti e ottenere premi esclusivi, tra cui l’arco a quattro stelle Sequence of Solitude. L’aggiornamento introdurrà inoltre due nuovi personaggi giocabili. Escoffier, ex capo chef del celebre Hotel Debord, sarà disponibile come personaggio a cinque stelle di tipo Cryo armato di un’asta. La sua abilità elementale consentirà di evocare il Multi-Use Cooking Mek, dispositivo in grado sia di assorbire attacchi elementali che di infliggere danni continui, oltre a fornire supporto tramite cure e debuff su Hydro e Cryo RES degli avversari. Se affiancata da alleati Hydro o Cryo, la sua efficacia risulterà ulteriormente amplificata.

Al suo fianco, Ifa, proveniente dal Clan dei Fiori e delle Piume di Natlan, farà il suo debutto come personaggio a quattro stelle Anemo. Accompagnato dal fedele Quccasaurus Cacucu, Ifa potrà curare gli alleati, controllare il campo di battaglia tramite correnti di vento e potenziare i danni da Swirl ed Electro-Charged attraverso l’accumulo di Punti Notturni. La sua capacità di intervenire automaticamente in situazioni critiche di salute fornirà un supporto indispensabile nei combattimenti più intensi. Nella prima fase delle Event Wishes della versione 5.6, Escoffier, Navia e Ifa saranno disponibili, seguiti da Kinich e Raiden Shogun nella seconda fase. Inoltre, farà ritorno la funzione Chronicled Wish, con la possibilità di ottenere personaggi a cinque stelle originari di Inazuma.