È aperta la diciannovesima edizione degli European Enterprise Promotion Awards (EEPA 2025), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per valorizzare i progetti che favoriscono l’imprenditorialità e migliorano l’ambiente competitivo delle PMI.

Le candidature possono essere presentate entro il 10 giugno 2025 in una delle sei categorie:

Promozione dello spirito imprenditoriale

Investimento nelle competenze imprenditoriali

Sostegno alla transizione digitale

Miglioramento del contesto imprenditoriale e internazionalizzazione

Supporto alla transizione sostenibile

Imprenditorialità responsabile e inclusiva

Possono partecipare enti pubblici, partenariati pubblico-privati, programmi educativi e, per l’ultima categoria, anche PMI private (con progetti non legati alla loro attività principale).

La selezione avverrà in due fasi: nazionale e, per i finalisti, europea. I due progetti che rappresenteranno l’Italia saranno scelti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che svolge il ruolo di Coordinatore nazionale.

La premiazione finale si terrà a Copenaghen dal 10 al 12 novembre 2025.

Per informazioni e supporto è possibile contattare l’Ufficio Affari Europei di Confartigianato all’indirizzo: [email protected] o [email protected]

SCARICA IL MANUALE OPERATIVO 2025

(Confartigianato Imprese Padova)