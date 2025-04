Padova marathon 2025: tutto pronto per l’apertura dell’Expo Village alla Fiera di Padova

Con l’apertura dell’Expo Village giovedì 24 aprile, entra nel vivo l’edizione 2025 della Padova Marathon. Per la prima volta, il cuore logistico della manifestazione si sposta alla Fiera di Padova, dove il Padiglione 15 accoglierà atleti, espositori e appassionati in un’area di 3.600 metri quadrati, confermandosi come punto di riferimento per l’intero weekend podistico.

L’Expo – accessibile giovedì dalle 15 alle 20, e poi venerdì 25 e sabato 26 aprile dalle 10 alle 20 – sarà il luogo di ritiro dei pettorali e delle sacche gara, ma anche spazio espositivo per aziende, istituzioni, enti e associazioni, oltre che punto vendita ufficiale dei pettorali delle Stracittadine e del merchandising 2025.

Tra i momenti salienti, la conferenza stampa con i top runners in programma sabato 26 alle ore 12 e, sempre sabato, alle 15, il talk “La maratona è donna”, che vedrà tra le protagoniste Franca Fiacconi, prima vincitrice della Padova Marathon nel 2000. Seguirà alle 16 il tradizionale incontro con i pacer, utile per sciogliere dubbi e pianificare al meglio la gara.

Il sabato della vigilia si chiuderà con un momento di raccoglimento spirituale: alle 18, nella Basilica di Sant’Antonio, verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione delle scarpe da corsa, officiata dal Rettore Padre Antonio Ramina.

Non solo Fiera: come da tradizione, anche Prato della Valle sarà teatro di numerose iniziative collaterali. Da venerdì a domenica sarà attiva l’area food curata dagli Alpini, mentre il programma di animazione – firmato Alì – intratterrà bambini e famiglie con laboratori, spettacoli itineranti e attrazioni pensate per tutte le età.

Spazio anche allo sport invernale con il “Challenge a stazioni” proposto dalla Fondazione Cortina, che porterà in Prato della Valle bob, slittini, pista da curling e sci olimpici per far scoprire le discipline dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il weekend sarà inoltre l’occasione per promuovere la sostenibilità. AcegasApsAmga, partner della manifestazione, distribuirà nei pacchi gara uno zainetto in materiale riciclato e allestirà 250 eco-corner lungo il percorso per incentivare la raccolta differenziata. In Prato della Valle verranno attivati tre erogatori d’acqua con 30 rubinetti complessivi, nell’ottica di una fruizione sempre più plastic-free dell’evento.

Presente anche EstEnergy, con un concorso a premi all’interno del villaggio di Prato della Valle, mentre Radio Bellla & Monella seguirà la maratona con una diretta speciale domenica 27 aprile.

Infine, anche l’Esercito Italiano sarà parte attiva dell’evento, con la Fanfara dell’11° reggimento bersaglieri e un supporto logistico che includerà mezzi per il trasporto degli atleti e l’apertura di Palazzo Zacco come sede operativa per la direzione gara.

La Padova Marathon si conferma così non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche una manifestazione capace di coinvolgere la città in tutte le sue sfaccettature: sportive, sociali, culturali e ambientali.

(Fiera di Padova)