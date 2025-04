Lunedì 5 maggio – S.P.O.R.T. – Scoprire Potenzialità, Opportunità, Relazioni, Talenti

S.P.O.R.T. – Scoprire Potenzialità, Opportunità, Relazioni, Talenti

Lunedì 5 maggio 2025 – ore 20.30

Auditorium San Michele, Via Roma 68 – Selvazzano Dentro

Ingresso libero, su cortese iscrizione al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/sport-scoprire-potenzialita-opportunita-relazioni-talenti-tickets-1333350971649?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=wsa&aff=ebdsshwebmobile

Una serata pubblica dedicata al valore educativo e formativo dello sport, aperta a famiglie, giovani, associazioni sportive, insegnanti, allenatori e a tutta la Cittadinanza.

L’iniziativa nasce dal desiderio di riflettere sullo sport non solo come attività fisica, ma come strumento di benessere, inclusione, relazione e crescita personale.

Questo è il primo evento condiviso dai Comuni di Selvazzano Dentro e Rubano, riconosciuti come Città Solidaria 2025 dal Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, a conferma del valore della collaborazione tra territori e comunità attive.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Saluti istituzionali

Intervento di Simone Grigoletto , professore di filosofia morale – Università di Padova:

“Sport e fioritura di sé. Appunti filosofici per allenare il corpo con la testa”

Intervista a cura di Andrea Schiavon, giornalista e direttore Fondazione SIT

con la partecipazione di:

– Francesca Tarantello, medaglia d’argento nel triathlon ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024

– Rossano Galtarossa, direttore generale della Canottieri Padova e campione olimpico

La serata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico.

(Comune di Selvazzano)