Cinà show a Madrid, batte Wong e vola al secondo turno. Avanti anche Cobolli, fuori Fognini

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Federico Cinà continua a stupire. Il 18enne palermitano, numero 373 del mondo, approda al secondo turno del “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta in programma alla Caja Magica, con un montepremi da 8.055.385 euro. In tabellone con una wild-card, Cinà ha sconfitto 7-6(5) 6-1, in un’ora e 18 minuti di partita, Coleman Wong, numero 169 Atp, che si allena all’accademia di Rafa Nadal. Prossimo avversario di Cinà sarà Sebastian Korda, testa di serie numero 23.

Ok Cobolli, out Fognini

Avanti anche Flavio Cobolli. Il tennista romano, n.36 Atp, si è imposto all’esordio sull’ungherese Fabian Marozsan, 58esimo del ranking mondiale, con il punteggio di 7-6(4) 7-5. L’azzurro se la vedrà al secondo turno con il danese Holger Rune, testa di serie numero 8 e nono della classifica Atp.

Fabio Fognini esce invece di scena al primo turno del torneo sulla terra rossa spagnola. Il tennista ligure, n.112 del ranking mondiale, si è arreso all’esordio al serbo Laslo Djere,

vincente in due set con il punteggio di 6-2 6-3.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).