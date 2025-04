Battaglia da cinque set a Cisterna: Sonepar Padova cede al tie-break dopo oltre due ore di gioco

In un match combattuto punto su punto e ricco di intensità, Sonepar Padova sfiora l’impresa sul campo del Cisterna Volley, cedendo soltanto al tie-break dopo 2 ore e 28 minuti di sfida. La formazione bianconera ha tenuto testa ai padroni di casa per tutta la durata della gara, cedendo solo nei momenti finali di un confronto che ha messo in mostra carattere, tenacia e spunti di qualità.

Per la sfida contro la formazione di coach Falasca, i patavini sono scesi in campo con Orioli, Polo, Stefani, Porro, Truocchio, Falaschi, Toscani (L). Luca Porro il miglior realizzatore per Padova, totalizzando 23 punti personali (49% attacco), non da meno Tommaso Stefani, con 22 punti (53% attacco), mentre per Cisterna si è distinto Theo Faure, MVP del match, che ha realizzato 32 punti (59% attacco).

Coach Jacopo Cuttini: “C’è sicuramente dispiacere per una sconfitta arrivata dopo una battaglia davvero epica. Dispiace perché c’era la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta, di chiuderla a nostro favore. Purtroppo nel tie-break siamo partiti un po’ male, anche a causa della loro battuta, che è stata davvero eccezionale. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, e questo è stato molto importante per noi. È stata una gara utile, cinque set in cui abbiamo dovuto mantenere sempre alta la concentrazione perché Cisterna non ci ha concesso nulla. È stato un test utilissimo soprattutto per quei giocatori che, durante la stagione, hanno avuto meno occasioni per affrontare situazioni di grande pressione e di alto livello. Sono molto contento di come si sono espressi”.

Tommaso Stefani: “Ci sono stati tanti piccoli dettagli che ci sono sfuggiti durante la partita. Nel quinto set Cisterna ha fatto un turno al servizio davvero importante e lo abbiamo accusato, soprattutto all’inizio, dove siamo partiti male in ricezione. Ma non credo che sia stato solo quello a farci perdere il set, né tantomeno la partita. Sono tante le componenti che fanno la differenza in match così tirati. Ora ci prendiamo una giornata di riposo, che ci farà bene, e poi da venerdì si torna in palestra. Dobbiamo ripartire subito, perché domenica ci aspetta un’altra sfida importante contro Verona. Lavoreremo su quello che oggi ha funzionato meno, ma senza dimenticare tutto ciò che di buono abbiamo fatto”.

Cisterna ha la meglio ai vantaggi: Sonepar Padova lotta fino al 31-29 nel primo set

Avvio positivo per Sonepar Padova, che parte con determinazione nel primo parziale della sfida sul campo del Cisterna Volley. I bianconeri mettono subito la testa avanti con un break iniziale sullo 0-3 e provano a consolidare il vantaggio: il primo tempo di Truocchio vale il 2-5, mentre l’ace di Porro spinge la squadra sul 2-6. Cisterna, però, non tarda a reagire e trova il pareggio sul 7-7 grazie a un muro di Bayram. Padova risponde immediatamente con una pipe di Porro che vale l’8-8. Da lì, il set si sviluppa in un lungo equilibrio, con continui cambi di fronte: Porro colpisce ancora con un mani out sul 10-11, seguito poi da un pallonetto vincente di Orioli sul 14-15. Il nuovo strappo arriva sul 19-17, con Cisterna che trova il doppio vantaggio grazie ad un attacco vincente di Faure. I bianconeri non mollano e accorciano subito le distanze (19-18), restando in scia dei padroni di casa fino al 21-19. Nel finale, Cisterna prova ad allungare fino al 23-19, ma la formazione patavina resta agganciata al set: l’ace di Porro ristabilisce la parità sul 23-23 e dà il via a un finale incandescente. Sul 29-29 è ancora Porro a metterla a terra, ma ai vantaggi è Cisterna a trovare il guizzo decisivo, chiudendo il set sul 31-29, dopo un’intensa battaglia.

Reazione Sonepar Padova: il secondo parziale è bianconero (22-25)

L’avvio è equilibrato, ma i bianconeri accelerano con un break importante sul 4-8. A firmare la spinta decisiva è Porro, autore di un ace sul 4-5, seguito dall’attacco vincente di Orioli, da un errore in attacco di Ramon e da un altro ace dello stesso Porro. Padova mantiene il controllo del gioco anche nei successivi scambi: Stefani mette a terra una diagonale precisa per il 9-12 e si ripete poco dopo per il punto dell’11-15, confermando l’ottimo momento di Sonepar Padova. Cisterna tenta di rifarsi sotto con Ramon al servizio: un suo ace vale il 15-16 e riaccende le speranze dei laziali. Ma la risposta della formazione guidata da coach Cuttini non si fa attendere. Il muro vincente di Bayram sul 16-17 riporta tuttavia i padroni di casa a contatto, ma Padova regge la pressione e allunga di nuovo con Stefani, che sigla il 18-21. Nel finale, Sonepar approfitta di qualche imprecisione avversaria e chiude i conti sul 22-25 grazie a un errore in attacco di Faure. Parità ristabilita.

Cisterna torna avanti: terzo set ai padroni di casa (25-21)

Equilibrio iniziale e continui cambi di fronte caratterizzano l’avvio del terzo parziale tra Cisterna Volley e Sonepar Padova. I bianconeri si affidano a Stefani, autore di un mani out sul 4-5, ma i laziali rispondono subito con un ace di Mazzone che ribalta il punteggio (6-5). Il primo break è dei padroni di casa, che si portano sul 9-7 con un altro punto di Mazzone. Sonepar ristabilisce subito la parità approfittando di un errore al servizio di Ramon e dell’efficace attacco di Porro (9-9). Si torna così in parità, ma l’inerzia del set cambia nuovamente quando Cisterna accelera sul 13-10, approfittando di una ricezione incerta della formazione bianconera. Un attacco vincente di Bayram spinge coach Cuttini a fermare il gioco sul 14-10. I bianconeri provano a reagire: Stefani accorcia con una pipe (15-12) e Polo trova un ace sul 18-16, riportando Padova a due lunghezze. Ma Cisterna è efficace nelle fasi decisive e torna a premere sull’acceleratore: Faure colpisce da seconda linea per il 20-17, seguito da un muro vincente di Rivas per il 22-18. Nonostante l’allungo avversario, Sonepar non smette di lottare e si rifà sotto con Porro, autore del punto del 23-21. Nel finale, però, sono i padroni di casa a chiudere il parziale sul 25-21.

Sonepar Padova forza il tie-break: quarto set ai bianconeri (24-26)

L’avvio è ancora all’insegna del punto a punto: Polo firma l’ace dell’1-2, mentre Porro trova il pareggio sul 4-4 con un attacco efficace. È ancora la formazione bianconera a trovare il primo break significativo sul 5-8, grazie all’ace di Truocchio. La reazione di Cisterna non si fa attendere e il muro di Faure riporta il punteggio in parità sull’8-8. I padroni di casa cercano poi di mettere pressione con un altro block vincente dello stesso Faure (11-10), ma i patavini restano sempre a contatto. Il set prosegue senza strappi evidenti, con un continuo alternarsi di vantaggi. Sul 17-17, Polo sale ancora in cattedra con una murata puntuale, seguito da Porro che firma il punto del 18-18 con una soluzione dai tre metri. È a muro che la Sonepar trova lo slancio decisivo: Stefani mette a segno due muri consecutivi per il 18-20, costringendo Cisterna a inseguire. I laziali riescono a rientrare sul 22-22 grazie a Bayram, ma nel momento chiave sono i bianconeri a rimanere più lucidi. Orioli piazza il muro del 22-24, preludio alla chiusura: il punto finale è firmato da Polo, che ferma l’ultimo tentativo avversario con un altro muro, fissando il punteggio sul 24-26. Sonepar Padova riporta la partita in parità e guadagna con merito l’accesso al tie-break.

Cisterna resiste nel finale: tie-break ai padroni di casa (15-12)

Il quinto set si apre in salita per Sonepar Padova, sorpresa da un avvio aggressivo dei padroni di casa. Cisterna infila subito un break sul 3-0, con Faure protagonista in attacco, spingendo coach Cuttini a richiamare i suoi in time-out. La reazione dei bianconeri arriva con Stefani, che mette a terra il punto del 4-2, ma i laziali allungano ancora: Faure firma un ace che vale il 7-2 e costringe il tecnico patavino a fermare nuovamente il gioco. Nonostante il distacco, Sonepar non si arrende e resta in partita: Porro piazza un ace per l’8-4, poi Orioli accorcia ulteriormente sul 10-7 con un attacco vincente. I bianconeri si rifanno sotto fino all’11-10, approfittando di un errore in attacco di Bayram. Nel finale, però, Cisterna riesce a gestire meglio le ultime fasi del parziale e, sfruttando un piccolo margine di vantaggio, chiude il set sul 15-12, conquistando il tie-break e la vittoria del match.

Cisterna Volley – Sonepar Padova 3-2

(31-29, 22-25, 25-21, 24-26, 15-12)

Cisterna Volley: Bayram 16, Nedeljkovic 4, Faure 32, Ramon 15, Mazzone 9, Fanizza 1, Finauri (L); Tarumi, Baranowicz 1, Rivas 5, Pace (L). Non entrati: Tosti, Diamantini, Czerwinski, . Coach Guillermo Falasca.

Sonepar Padova: Orioli 13, Polo 10, Stefani 22, Porro 23, Truocchio 9, Falaschi, Toscani (L); Diez, Crosato, Pedron 1. Non entrati: Plak, Bergamasco, Galiazzo, Masulovic (L). Coach Jacopo Cuttini.

Durata: 39’, 31’, 27’, 29’, 22’. 2h28’.

Note. Servizio: Cisterna errori 23, ace 9, Padova errori 26, ace 9. Muro: Cisterna 12, Padova 6. Errori punto: Cisterna 35, Padova 34. Ricezione: Cisterna 38% (18% prf), Padova 43% (23% prf). Attacco: Cisterna 48%, Padova 51%.

Arbitri: Zavater Marco – Colucci Marco

MVP: Theo Faure (Cisterna Volley)

Prossimo appuntamento della compagine bianconera

