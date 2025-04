Papa Francesco, Trump parteciperà ai funerali “Io e Melania andremo a Roma”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Io e Melania andremo al funerale a Roma”. Così il presidente Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la sua presenza ai funerali del Santo Padre. “Non vediamo l’ora di esserci”, ha scritto Trump. In giornata Trump ha anche annunciato la firma di un ordine esecutivo per la disposizione delle bandiere a mezz’asta negli Stati Uniti per onorare il Papa argentino, venuto a mancare nel lunedì di Pasquetta all’età di 88 anni e dopo 12 anni di papato.

Parlando dal portico Sud della Casa Bianca, Trump ha definito Papa Francesco “un bravissimo uomo che amava il mondo e amava in particolar modo le persone che stavano attraversando momenti difficili, e questo mi sta bene”, ha affermato il tycoon. In mattinata il presidente Donald Tump aveva già omaggiato Papa Francesco sul suo social Truth: “Riposa in pace, Papa Francesco! Che Dio benedica lui e tutti coloro che lo hanno amato!” ha scritto Trump nel post sulla sua piattaforma social.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).