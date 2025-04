Italia-Usa, Abbate (Tempi Nuovi): “Ragionare con equilibrio sui fatti”

“Tempi Nuovi non confonde la funzione critica dell’opposizione con il senso di responsabilità verso il Paese. “Al di là degli aspetti mediatici, e più in generale di immagine, ciò che conta saranno i fatti che seguiranno all’incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Donald Trump”. Lo dice la portavoce di Tempi Nuovi Fabrizia Abbate.

“Ma tra il bianco di chi vede solo luce e trionfo e il nero di chi vede solo buio e disfatta, c’è un grigio pieno di sfumature e tutte possono essere molto importanti in questa fase complicata dei rapporti economici e politici in seno all’Occidente, tra l’Europa e gli Stati Uniti”, prosegue Tempi Nuovi, che vede “in questo grigio ancora tutto da definire l’opportunità di un lavoro proficuo che l’Italia può compiere, al fianco degli altri paesi e delle istituzioni europee. L’impegno del governo sul versante dei rapporti con l’amministrazione Trump vale se accompagnato da uno sforzo generale di attenzione e compostezza, anche al di là dei confini dell’attuale maggioranza”.

“Se si ragiona con equilibrio, si tiene il buono della determinazione italiana nello scacchiere internazionale e, allo stesso tempo, si dà una direzione alle critiche che hanno giusta consistenza -prosegue Abate-. Gli interessi dell’Italia si difendono con una logica chiara, senza ambiguità, non per dividere l’Europa, ma per rafforzarla, e consolidare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico. Ne va dell’interesse nazionale e ne va anche della credibilità di chi lavora per un’alternativa”.

