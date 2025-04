Allianz Milano si impone 3-0, Sonepar Padova guarda avanti

Sonepar Padova non riesce a trovare il ritmo giusto e cede in tre set nella terza giornata dei play off per il 5° posto. I bianconeri restano in partita nei primi due parziali, ma faticano a contenere la continuità dei padroni di casa, che si aggiudicano il match. Per la gara contro la formazione di coach Piazza, i padovani sono scesi si sono presentati in campo con Truocchio, Falaschi, Orioli, Polo, Stefani, Liberman, Toscani (L). Tommaso Stefani il miglior realizzatore per Padova, totalizzando 13 punti personali (55% attacco), mentre per Milano si è distinto Davide Gardini, che ha realizzato lo stesso numero di punti (62% attacco).

Coach Jacopo Cuttini: “Sapevamo che sarebbe stato un test molto impegnativo per il nostro nuovo assetto, e lo avevamo messo in conto. Torniamo a casa con due set – i primi due – in cui abbiamo comunque cercato di mettere in pratica quanto preparato. In ricezione abbiamo retto abbastanza bene, anche se la battuta, per tutta la durata del match, non ci ha mai realmente agevolati. Nel terzo set, invece, è calata anche la qualità della ricezione e il numero di errori è aumentato. Anche questo fa parte del nostro percorso di crescita: ci dispiace molto, ma proveremo a capitalizzare ciò che possiamo da questa partita, perché tra pochi giorni saremo nuovamente in campo a Cisterna. L’obiettivo è capire cosa possiamo fare in più con questo assetto e con questo gruppo, e lavorare per riuscire a compiere un ulteriore passo avanti”.

Shay Mayo Liberman: “Non abbiamo giocato come sappiamo fare, come dimostriamo ogni giorno in allenamento. Loro oggi sono stati più bravi di noi, sia in battuta che in ricezione. Ora però dobbiamo tornare in palestra, lavorare sodo per tutta la settimana e mantenere alta la concentrazione”.

Cronaca

Primo set combattuto, ma Milano la spunta nel finale

Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio al Palalido, dove Sonepar Padova e Allianz Milano si affrontano punto a punto nei primi scambi del set. I bianconeri tengono testa ai padroni di casa, con Stefani che firma il momentaneo 3-4. L’inerzia del parziale si sposta però in favore di Milano attorno alla doppia cifra: è un ace di Paolo Porro a dare il via al primo vero break della serata (10-7). I bianconeri si trovano così costretti a inseguire, ma non mollano: Orioli sigla il muro del -2 sull’11-9, mentre è ancora il numero 14 patavino a colpire con un mani out sul 17-15. Nonostante qualche errore di troppo al servizio, i ragazzi di Cuttini restano agganciati al set: Stefani colpisce in lungolinea per il 19-17, ma Milano continua a gestire con ordine il margine, anche grazie all’efficacia di Otsuka in attacco (22-19). Nel finale, un altro punto di Stefani riporta Sonepar a contatto (23-21), ma è l’Allianz a trovare lo spunto decisivo per chiudere il set sul 25-22.

Sonepar Padova lotta, ma Milano resta avanti anche nel secondo parziale

L’equilibrio iniziale caratterizza anche il secondo set, con le due formazioni che si alternano nel vantaggio durante i primi scambi. Orioli trova l’ace del 2-3, mentre Stefani colpisce in attacco per il 5-5, ma è ancora l’Allianz Milano a trovare il primo strappo del parziale. I padroni di casa sfruttano bene il fattore campo e costruiscono il +3 sul 10-7. Da lì, i meneghini allungano ulteriormente: il muro di Porro P. porta Milano sul 13-9, poi è l’ace di Reggers a segnare il massimo vantaggio (15-9). Sonepar Padova cerca di restare agganciata alla frazione e prova a rientrare con Liberman, che mette a terra il punto del 21-15. È nel turno al servizio di Porro L. che i bianconeri trovano un nuovo slancio: il suo ace vale il -4 (22-18). Nel finale, è ancora Stefani a tenere in corsa i suoi, firmando il servizio vincente del 24-21. Ma il gap accumulato in precedenza pesa e Milano riesce a chiudere anche il secondo set, imponendosi 25-21.

Padova si spegne nel terzo set, Milano chiude il match

Parte in salita il terzo parziale per Sonepar Padova, che subisce subito un break di 3-0 firmato dall’Allianz Milano. Coach Cuttini è costretto quindi a fermare il gioco con un time-out. La risposta dei bianconeri non tarda ad arrivare: è una diagonale di Liberman a rimettere il set in equilibrio sul 4-4. L’equilibrio, però, dura poco. I padroni di casa tornano a premere sull’acceleratore, sfruttando l’efficacia al servizio per scavare un nuovo solco (11-6). Da quel momento, Milano prende definitivamente in mano il set e incrementa il vantaggio: la murata vincente di Gardini vale il 18-9, mentre è Stefani a rispondere con un block che frutta il punto numero 10 per Padova. Nonostante il tentativo di reazione nel finale – con Orioli che chiude una diagonale sul 24-15 – la pressione dei meneghini resta alta e consente all’Allianz di archiviare il terzo set per 25-15, chiudendo così la sfida con un netto 3-0.

Allianz Milano – Sonepar Padova 3-0

(25-22, 25-21, 25-15)

Allianz Milano: Otsuka 8, Schnitzer 5, Reggers 9, Gardini 13, Caneschi 8, Porro P. 3, Staforini (L); Kaziyski, Barotto 1, Louati, Larizza 2, Zonta. Non entrati: Piano, Catania (L). Coach Roberto Piazza.

Sonepar Padova: Truocchio 2, Falaschi, Orioli 6, Polo 4, Stefani 13, Liberman 5, Toscani (L); Masulovic 1, Pedron 1, Porro L. 2, Crosato. Non entrati: Plak, Galiazzo, Diez (L). Coach Jacopo Cuttini.

Durata: 28’, 29’, 27’. 1h24’.

Note. Servizio: Milano errori 19, ace 6, Padova errori 17, ace 3. Muro: Milano 7, Padova 4. Errori punto: Milano 24, Padova 26. Ricezione: Milano 57% (31% prf), Padova 33% (16% prf). Attacco: Milano 55%, Padova 42%.

Arbitri: Goitre Mauro Carlo – Giglio Anthony

MVP: Davide Gardini (Allianz Milano)

I prossimi appuntamenti della compagine bianconera

4^ Giornata play off 5° posto – Mercoledì 23 aprile – Ore 20.30 – Cisterna Volley vs Sonepar Padova – Palasport Cisterna di Latina. Diretta VBTV.

5^ Giornata play off 5° posto – Domenica 27 aprile – 17.30 – Sonepar Padova vs Rana Verona – Kioene Arena. Biglietti disponibili sul nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

Giacomo Gobbato

Ufficio Stampa Sonepar Padova

(Pallavolo Padova)